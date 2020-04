Na revolúciu si musíme počkať. Konkurenti pre banky by mali doraziť už tento rok

12.04.2020, 08:00 | Ján Beracka | © 2020 News and Media Holding

Toto je revolúcia v bankovníctve. Banky strácajú monopol, ľudia ich vymenia za fintechy. Takto nejako zneli titulky, ktoré predpovedali, čo má z trhom urobiť európska smernica o platobných službách (PSD2).

Zatiaľ je to mnoho kriku pre nič, každý kto sa tešil na rozvoj finančných platobných aplikácií, si musí nechať zájsť chuť. Európska únia pripravila podmienky na zmenu platobného trhu, slovenský trh zatiaľ spí. Prvé aplikácie ale môžu prísť ešte v roku 2020.

Klient slovenských bánk zatiaľ poriadne nemusia ani vedieť, čo sa malo stať. Smernica PSD2 dala firmám, ktoré vyvíjajú finančné technológie, kľúče od účtov klientov slovenských bánk a umožňuje im uskutočňovať platby.

Neprehliadnite Technologický riaditeľ banky: Fintechy nás kanibalizujú, dát sa ľahko nevzdáme

Dátová analýza nikdy nie je samospasiteľná a nevyrieši všetky problémy firmy.

Technologický riaditeľ banky: Fintechy nás kanibalizujú, dát sa ľahko nevzdáme Úspešný fintech? Väčšinou ho kúpi banka

Banky pochopili, že ak chcú prežiť, nemôžu sa brániť spolupráci s...

Prakticky môžu vznikať aplikácie, ktoré združia všetky účty klienta vo viacerých bankách do jedného rozhrania. Okrem toho, že vďaka tomu by mali mať klienti svoje účty jednoduchšie pod kontrolou, samotné platby by mali byť ešte bezpečnejšie ako predtým.

Konkurencia pre banky

V podstate PSD2 mení systém fungovania platieb. Bankám skutočne môžu technologické firmy konkurovať. Takzvaná tretia strana, technologická firma a jej aplikácia, by mohla získať úplnú kontrolu nad vykonaním platby a bankové inštitúcie by s platbou nemali nič spoločné.

To je skutočne výrazná zmena vo vzťahu banky s klientom. „Banky už ďalej nekontrolujú a ani nemajú právo kontrolovať systémy tretích strán, teda rozhodnutie je na samotnom klientovi, či si chce spravovať svoje účty v aplikáciách tretích strán,” hovorí Dominik Miša, hovorca VÚB banky.

Slovenská skúsenosť ukazuje, že celá myšlienka, hoci môže na papieri vyzerať zaujímavo,

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť