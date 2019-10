Namiesto kávy si môžete kúpiť akcie Apple. Revolut láka na investovanie bez poplatkov

07.10.2019, 05:00 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Investovať na Wall Street sa dá od minulého mesiaca aj cez mobilnú banku Revolut. Nepriláka to masy, ale skôr finančne gramotnejších ľudí. Na kúpu akýchkoľvek akcií pritom stačí jeden dolár.

Mobilná banka Revolut spustila v druhej polovici septembra aj na Slovensku investovanie so akcií na amerických burzách bez poplatkov, upozornil na to Denník E. Táto banka či skôr fintech umožňuje investovať na burzách na priamo a po splnení podmienok aj bez poplatkov. Tie sa účtujú, len keď klient prekročí stanovený počet bezplatných obchodov. Napríklad klienti, ktorí využívajú štandardný účet, ktorý je zadarmo, majú k dispozícii tri obchody mesačne bez poplatkov.

To by mohlo prilákať viac klientov do jej radov. Na Slovensku to však nemusí platiť.

Lacné služby a jednoduchosť

V prvom rade lacné investovanie, nie je novinka. Investovať na Slovensku za nízke poplatky sa dá už aj dnes. Takúto možnosť ponúka napríklad Finax, Fio banka či Saxo bank.

Revolut vsádza na to, že umožňuje jednoduchý nákup akcií. Jej klienti môžu hocikedy cez mobil či web nakúpiť akcie niektorej zo

