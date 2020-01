Nechcete hypotéku? Našetriť si na byt z bežného platu je takmer nemožné

21.01.2020, 09:00 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

Väčšina ľudí túži bývať vo vlastnom byte či dome. Podľa údajov Eurostatu patríme ku krajinám, v ktorých najviac ľudí vlastní nehnuteľnosť. Vo vlastnej nehnuteľnosti býva až 90 percent obyvateľov Slovenska.

Napriek tomu, že až 70 percent ľudí, ktorí vlastnia nehnuteľnosť, je nemá zaťaženú hypotékou, pre mladých ľudí je takmer nemožné dostať sa k vlastnému bývaniu bez toho, aby si požičali. Ceny nehnuteľností totiž rastú tak rýchlo, že pri sume, ktorú si dokáže priemerná rodina odkladať, je v súčasnosti takmer nemožné získať požadovanú čiastku na kúpu bytu.

Neprehliadnite Tatra banka sa pustila do rušenia hotovosti na pobočkách. Pridajú sa aj ďalší

Banky majú so spracovaním hotovosti vysoké náklady, snažia sa jej preto zbaviť

Tatra banka sa pustila do rušenia hotovosti na pobočkách. Pridajú sa aj ďalší Priemerné úroky z hypoték atakujú jedno percento

Vo väčšine bánk možno získať úver za menej ako jednopercentný úrok

Za to, že Slovensko je na čelných miestach vo vlastníctve nehnuteľností, vďačíme aj ich nižším cenám v minulosti. „Vysoký podiel vlastnených nehnuteľností na Slovensku súvisí s tým, ako sa skupovali družstevné byty po páde komunizmu za výhodné ceny. V tom čase to bolo v prípade trojizbového bytu už okolo 50-tisíc korún,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Takáto suma by dne stačila len na kúpu jedného metra štvorcového v priemerno slovenskom byte. Podľa údajov Národnej banky Slovenska v treťom štvrťroku minulého roku priemerná cena za meter štvorcový nehnuteľnosti na bývanie dosiahla 1 603 eur. To znamená, že priemerná cena trojizbového bytu s výmerou 75 metrov štvorcových by v súčasnosti dosiahla približne 120-tisíc eur. Ceny sa pritom regionálne výrazne líšia.

Pre väčšinu ľudí bez vlastných úspor je dnes často jedinou cestou k zadováženiu vlastnej nehnuteľnosti hypotéka. Ak sa niekto rozhodne namiesto toho si sporiť respektíve investovať, musí

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť