Negarantované dôchodkové fondy zarobili desaťkrát viac ako garantované

Dôchodkové fondy presvedčujú sporiteľov, že po páde zvyčajne nastáva rast. Kým koncom minulého roku mali mnohí sporitelia ľudia hlavu v smútku, pretože sa ich dôchodkové úspory prepadli, počas prvých štyroch mesiacov tohto roka si pripísali vysoké zisky, ktoré vymazali celé minuloročné straty.

Priemerná výkonnosť negarantovaných dôchodkových fondov podľa údajov Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) dosiahla 13,32 percenta. V týchto fondoch sa nachádza približne štvrtina všetkých peňazí. Tri štvrtiny úspor je umiestnených v garantovaných fondoch, ktoré zarobili výrazne menej. Ich priemerné zhodnotenie od začiatku roka dosiahlo 1,26 percenta.

Garancie oberajú sporiteľov o výnosy

Garantované fondy vykazujú výrazne nižší rast ako negarantované, lebo dôchodkové spoločnosti sú v ich prípade nútené investovať veľmi konzervatívne. Ak by totiž znehodnotili peniaze klienta, museli by mu stratu doplatiť z vlastných peňazí. Neznamená to, že

