Obálka, ktorá odhalí pravdu. Ľudia dostanú informáciu o výške budúcej penzie

21.06.2019, 16:02 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Ľudia, ktorí si sporia na dôchodok v druhom pilieri, väčšinou aspoň približne vedia, koľko peňazí majú na svojom dôchodkovom účte. Minimálne raz do roka sa to dozvedia z výpisu, ktorý im pošle správcovská spoločnosť. Koľko peňazí budú mať, keď budú odchádzať do penzie, či aký vysoký dôchodok za svoje úspory budú môcť dostať, často už netušia.