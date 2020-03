VÚB ponúkla odklad splátok úveru pre koronavírus. Môže sa ale vypomstiť

12.03.2020, 14:20 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

VÚB banka ponúka klientom, ktorí splácajú hypotekárny či spotrebný úver možnosť odložiť si splátky až o šesť mesiacov. Chce tak vyjsť v ústrety ľuďom, ktorí musia kvôli koronavírusu zostať doma a klesne im preto príjem. Aj keď každý si vie predstaviť, že by pol roka nemusel splácať hypotéku, v skutočnosti takéto niečo nie je nikdy zadarmo

„Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku cítime potrebu pomôcť krajine a aj preto sme sa rozhodli všetkým našim klientom z dôvodu zníženia príjmov ponúknuť možnosť bezplatného odkladu splátok na 1 až 6 mesiacov,“ povedal generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch.

Neprehliadnite Slovenská banka ponúka odklad splátok na polroka

Platí to pre klienta, ktorý kvôli neplánovanej dovolenke a absencii v práci príde v...

Slovenská banka ponúka odklad splátok na polroka Uniqa predĺži cestovné poistenie ľuďom, ktorí uviaznu v karanténe

Banky a poisťovne sa snažia pomáhať klientom, ktorých ovplyvní koronavírus

Túto možnosť banka dala všetkým klientom, ktorí majú hypotéku alebo spotrebný úver a o odklad sami požiadajú. Aj keď každý si vie predstaviť, že by pol roka nemusel splácať hypotéku, v skutočnosti takéto niečo nie je nikdy zadarmo, aj keď si banka za to neúčtuje žiaden poplatok. Dlžníkovi sa môže odklad splátok dokonca vypomstiť, ak by chcel úver v budúcnosti refinancovať alebo si zobrať novú pôžičku.

Negatívny záznam v registri

„Odklad splátok je zásah do splátkového kalendára, ktorý môže byť chápaný ako reštrukturalizácia úveru so záznamom v úverovom registri,“ vysvetľuje Maroš Ovčarik z portálu Finančný kompas. Akonáhle takýto človek požiada o iný úver, banka si pozrie v úverovom registri jeho platobnú disciplínu. A tam uvidí, že žiadateľ niekoľko mesiacov úver nesplácal.

V úverom registri zostáva táto informácia ešte päť rokov po celkovom splatení pôžičky. „Klientom sa preto môže stať, že im iná banka, lízingovka alebo splátková spoločnosť zamietne poskytnutie nového úveru alebo lízingu na auto,“ hovorí finančný analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec.

Takisto môže tento krok znamenať, že takýto

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť