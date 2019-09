Odložené a na poslednú chvíľu. Pozor na pokuty za dane

16.09.2019, 09:00 | Miroslav Homola | © 2019 News and Media Holding

Obdobie podávania daňového priznania je už dávno za nami, no pre niekoho je ešte aj september mesiacom, kedy ráta svoje minuloročné príjmy. Keďže je najvyššia možná doba odkladu daňového priznania šesť mesiacov, do posledného termínu ostáva ešte pár týždňov. Týka sa to ľudí, ktorí mali príjmy aj zo zahraničia, preto si treba dávať pozor na prípadné chyby, za ktoré sa udeľujú často aj vysoké pokuty.