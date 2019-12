OPEC a Rusko zaradili spiatočku. Ťažbu ropy radikálne znížili

10.12.2019, 13:08 | Milan Debnár | © 2019 News and Media Holding

Týždeň v komoditách Prekvapením minulého týždňa bola dohoda OPEC a Ruska o redukcii ťažby ropy o pol milióna barelov denne do konca prvého kvartálu budúceho roka. Surovina na burzách za týždeň zdražela o 3,30 dolárov za barel.

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Rusko, ktoré s ropným kartelom spolupracuje, sa minulý týždeň dohodli na redukciu ťažby o dodatočných 500 tisíc barelov denne v snahe podporiť globálny rast ceny ropy. K rozhodnutiu o takomto znížení produkcie dospeli v závere týždňa po dlhom rokovaní v sídle OPEC-u vo Viedni.

Cieľom kartelu a Ruska je nielen zvýšenie cien, ale zároveň aj snaha nestratiť podiel na globálnom trhu v prospech USA, ktoré ťažbu naďalej zvyšujú. Preto sa dodatočné zníženie týka len prvého štvrťroka.

Zníženie produkcie je nad rámec zmenšenia ťažby o 1,2 miliónov barelov denne, na ktorom sa kartel dohodol už pred tromi rokmi. Ceny ropy v uplynulých dňoch stúpli vzhľadom na očakávanie redukcie ťažby a v piatok sa ropa opäť posilnila. Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, stúpla na 64,21 amerických dolárov (USD) za barel (159 litrov). Ľahká americká ropa zdražela na 59,18 USD za barel.

Komodity na svetových burzách (stav k 9. decembru 2019, spotové ceny) Zatváracia úroveň Zmena za ostatných 12 mesiacov (%) USD EUR1 Brent (USD/b) 64,15 7,06 10,44 WTI (USD/b) 58,99 15,99 19,65 Zlato (USD/troy) 1 461,70 17,37 21,08 Striebro (USD/troy) 16,62 14,38 18,00 Meď (USD/t) 5 985 -2,08 1,02 Hliník (USD/t) 1 750,50 -10,28 -7,44 Nikel (USD/t) 13 420 24,95 28,90 Olovo (USD/t) 1 866 -5,54 -2,56 Zinok (USD/t) 2 250 -15,98 -13,33 Cín (USD/t) 17 120 -9,56 -6,70 1 Prepočet TRENDU podľa aktuálneho kurzu PRAMEŇ: finance.yahoo.com, kitco

Na začiatku tohto týždňa však ceny ropy klesli. Obchodníci tak zareagovali na informácie o znížení celkového čínskeho vývozu tovaru a služieb v novembri, ktorý nasleduje už štvrtý mesiac po sebe. To zvýšilo nervozitu, ktorú živia aj dôsledky čínsko-amerického obchodného sporu a jeho negatívny vplyv na svetový dopyt.

Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok predával po 58,99 dolára a Brent za 64,15 dolára.

Zlato dražie

Zlato sa v uplynulých dňoch vrátilo k hornej hranici 30-dolárového pásma, v ktorom sa obchoduje posledné tri mesiace. Dôvodom sú obnovené obavy z toho, či sa v dohľadnej dobe podarí dosiahnuť obchodnú dohodu medzi USA a Čínou. Aj to je dôvod, prečo Analytici Saxo Bank predpokladajú, že cena zlata bude v budúcom roku rásť. Na začiatku tohto týždňa cena zlata na 1 462 dolárov za troyskú uncu (31,1 gramu).

Na nedávny komentár amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý povedal, že by bolo možné lepšie počkať s dohodou až do prezidentských volieb v novembri budúceho roku, trhy so zlatom zareagovali takmer okamžite poklesom akcií, výnosov dlhopisov a zvýšením ceny žltého kovu. Čínski predstavitelia sa zas ostro vyjadrili k nedávnemu hlasovaniu Senátu amerického Kongresu k ľudským právam v Hongkongu a v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang, čo len podporilo obavy, že k dohode medzi mocnosťami tak skoro nedôjde.

Skutočnosťou je, že investori sú už z takýchto náhlych obratov unavení. Situácia sa do konca roka môže ešte zhoršiť. Koncom roka totiž už tradične klesá likvidita a rastie volatilita. Je za tým jednak potreba obchodníkov uzavrieť pred koncom roka svoje účtovníctvo, ako aj snaha zostať v týchto rýchlo sa meniacich časoch mimo trhu. Obchody so zlatom klesli od októbra o jednu tretinu na 206-tisíc lotov. „Obchodníci čakajú, kým sa trh znova naštartuje smerom nahor. Ak k tomu dôjde, cena zlata by mohla prelomiť hodnotu 1517 dolárov za uncu, kde sa nachádzala v októbri tohto roka,“ predpokladá komoditný expert Saxo Bank Oli Hansen.

Podporným nástrojom pri cenách zlata by mohlo byť aj ďalšie znižovanie sadzieb Fedu, ktoré sa očakáva v najbližších 12 mesiacoch.

Faktom ostáva, že dopyt po tomto drahom kove sa podľa Svetovej rady pre zlato (WGC), ktorá združuje najvýznamnejších ťažiarov zlata, vyšplhal na trojročné maximum. Centrálne banky podľa WGC už vlani nakúpili 651 ton zlata, čo je najviac za viac než pol storočia. V hojnom množstve si ho kupovali aj štáty mimo Európy - Rusko, Čína a Turecko.

Pšenica medziročne zlacnela

V prvom decembrovom týždni vzrástla cena potravinárskej pšenice na od 0,61 eur za tonu v Prahe (na 162,59 eur/t) do 12,16 eur/t v maďarskej Transdanubii (160,13 eur/t). V rumunskej Muntenii a v Bratislave cena klesla o 6,17 eur/t (170,69 eur/t), respektíve o 10,58 eur/t (151,90 eur/t). Cena kŕmnej pšenice vzrástla v Hamburgu o 1,50 eur/t (na 179,50 eur/t), poľskom Slaski o 2,25 eur/t (155,32 eur/t) a v Transdanubii o 10,32 eur/t (150,97 eur/t).

Trhová cena kŕmneho jačmeňa vzrástla na všetkých sledovaných miestach od 0,93 eur/t v Bratislave (125,70 eurút) po 4 eurá/t 151,90 v Bruseli (172 eur/t).

Sladovnícky jačmeň zaznamenal oproti minulému týždňu mierny pokles v Stuttgarte a to o 0,50 eur/t (200,50 eur/t), naopak markantný nárast trhovej ceny zaznamenali na odbernom mieste v Zachodni, kde cena vzrástla až o 25,30 eur/t (176,39 eur/t).

Zdroj: TASR

Trhová cena kukurice na kŕmne použitie vzrástla oproti predchádzajúcemu týždňu v Bruseli o jedno euro/t (185 eur/t) a v Transdanubii o 2,68 eur/t (133,60 eur/t), v nemeckom Mannheime zostala cena na rovnakej úrovni ako týždeň predtým (167,50 eur/t). Kŕmna kukurica medzitýždňovo zlacnela v poľskom Zachodni o 0,28 eura/t, Bratislave o 1,15 eur/t a v rumunskom Banate o 16,77 eur/t (117,55 eur/t). Trhová cena potravinárskej raže poklesla v Prahe o 2,28 Eur/t a v Hamburgu o 4,00 Eur/t, naopak v Zachodni cena mierne vzrástla a to o 0,27 eur/t.

Cenový vývoj u hlavných komodít mal z hľadiska medziročného vývoja (2018/2019) rôzny priebeh. Podľa Medzinárodnej rady obilnín (IGC) došlo u pšenice k poklesu svetovej ceny o 7,8 percenta (priemerná cena v novembri 2019 bola 181 eur/t) a u kukurice k nárastu o 2,9 percenta (priemerná cena v novembri 2019 bola 178 eur/t). Po prechodnom poklese v auguste, sa v jesenných mesiacoch ceny začali mierne zotavovať.