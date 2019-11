Miliardové startupy majú prestrelenú cenu. Kto je na vine

20.11.2019, 15:15 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Skoro polovica spoločností, ktoré tento rok vstúpili na burzu v USA, sa obchoduje pod uvádzacou cenou. Až 80 percent IT nováčikov na Wall Street nedosahuje zisk. Investorom tak pália milióny dolárov denne. Dokedy to vydržia a čo za časy to žijeme, keď investori nalievajú milióny dolárov do vysoko stratových firiem?