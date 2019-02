Pád dôchodkových fondov možno využiť na prestup

07.02.2019, 06:22 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Po rokoch hojnosti sa trhy vlani prepadli, čo sa výrazne odrazilo aj na výnose dôchodkových fondov. Ročné zhodnotenie je záporné nielen takmer vo všetkých negarantovaných fondoch, ale stratu si pripísala aj polovica garantovaných fondov.

Najväčšou chybou by bolo v súčasnosti v panike presunúť svoje dôchodkové úspory z negarantovaného fondu do garantovaného. Kto by to urobil, zaknihoval by stratu, ktorá je v súčasnosti len virtuálna. Je pravdepodobné, že ak človek nechá svoje úspory v negarantovanom fonde, budúci rast mu túto stratu vynahradí.

Naopak, garantované fondy, keďže investujú veľmi konzervatívne, majú len veľmi obmedzený priestor na rast a preto by mohlo trvať niekoľko rokov, než budúci rast vynahradí dôchodkovému sporiteľovi súčasný prepad.

Dôchodkové spoločnosti nezaznamenali, že by ľudia pri prepade vo veľkom

