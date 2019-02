Podielové fondy zhltnú na poplatkoch o tisíce eur viac než druhý pilier

07.02.2019, 13:28 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Okrem časti odvodov, ktorá smeruje do druhého piliera, si ľudia, ktorí sú v ňom zapojení, môžu posielať na svoj osobný dôchodkový účet aj dobrovoľné príspevky. Túto možnosť využíva len minimum sporiteľov.

V porovnaní s inými formami investovania je druhý pilier výrazne lacnejší. Zákon obmedzuje maximálne poplatky, ktoré si môžu dôchodkové spoločnosti za svoje služby pýtať. A aj keď všetky firmy účtujú maximálne možné poplatky, stále je to výrazne menej, než si účtujú podielové fondy.

Z každého príspevku, ktorý si sporiteľ pošle na osobný dôchodkový účet, si správca strhne poplatok za vedenie účtu vo výške jedného percenta. Napríklad, ak by si niekto poslal do druhého piliera 50 eur, poplatok predstavuje 50 centov a za zvyšných 49,50 eura dostane dôchodkové jednotky podľa ich aktuálnej hodnoty. VÚB Generali si pri dobrovoľných príspevkoch tento poplatok nepýta.

V prípade investície do podielových fondov zaplatia klienti vstupný poplatok, ktorý je alternatívou poplatku za vedenie účtu v druhom pilieri. Počíta sa ako isté percento zo zaslaného príspevku. Najpredávanejšie podielové fondy si vo forme poplatku strhnú 1,5 až dve percentá. Vo väčšine podielových fondov je výška vstupného poplatku tri a viac percent. Viaceré správcovské spoločnosti investorom tento poplatok odpúšťajú, ak investujú pravidelne.

Správcovský poplatok zhltne tisíce eur

Najdôležitejší pri investovaní je poplatok za správu majetku. V druhom pilieri predstavuje 0,3 percenta. Najdôležitejší je tento poplatok preto, lebo sa platí ročne z celého majetku vo fonde. To znamená, že čím viac peňazí niekto v druhom pilieri má, tým vyšší poplatok zaplatí. Ak by mal niekto na osobnom dôchodkovom účte 10-tisíc eur, poplatok dosiahne 30 eur.

V podielových fondoch sa správcovský poplatok pri väčšine fondov pohybuje od jedného do dvoch percent. V prípade poplatku vo výške 1,5 percenta to znamená, že ak má niekto investíciu v hodnote 10-tisíc eur, správcovská spoločnosť si za rok zoberie 150 eur, čo je päťkrát viac ako v druhom pilieri.

Pri dlhodobom investovaní môžu rozdiely v celkovej výške tohto poplatku dosahovať tisíce eur. Ak by si niekto posielal 30 rokov do druhého piliera 50 eur mesačne a dosahoval by ročné zhodnotenie 5 percent, zaplatí celkovo na tomto poplatku 1 427 eur. Ak si bude rovnakú sumu posielať do podielového fondu, ktorý takisto prinesie 5 percent ročne, ale správcovský poplatok má na úrovni 1,5 percenta, za 30 rokov na zaplatí spolu 7 135 eur. Ak by bol poplatok vo výške dvoch percent, zaplatil by 9 514 eur.

Poplatok zo zisku

Dôchodkové spoločnosti si pýtajú aj poplatok za zhodnotenie majetku vo fonde. Ten dosahuje 10 percent z dosiahnutého zisku. Sporiteľ si tak pripíše 90 percent z dosiahnutého zhodnotenia. Tento poplatok má motivovať dôchodkové spoločnosti k tomu, aby klientom zabezpečovali čo najvyšší výnos. Najpredávanejšie podielové fondy si väčšinou takýto poplatok od investorov nepýtajú.

Správcovské spoločnosti majú vo svojom cenníku aj výstupný poplatok. Ten sa platí vtedy, keď investor vyberie z fondu svoje peniaze. Vo väčšine prípadov je tento poplatok nulový. A aj tie spoločnosti, ktoré ho účtujú, ho veľakrát nepýtajú od klientov, ktorí dodržia stanovený minimálny investičný horizont.

Treba dodatok k zmluve

Možnosť posielať si dobrovoľné príspevky do druhého piliera nemajú dôchodkoví sporitelia aktivovanú automaticky. „Ak si sporiteľ priamo pri podpise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nezvolí možnosť platenia dobrovoľných príspevkov, musí tak následne spraviť prostredníctvom žiadosti o zmenu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,” vraví generálny riaditeľ Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky Martin Kaňa.

V súčasnosti si dobrovoľné príspevky platí len malá časť dôchodkových sporiteľov. V najväčšej dôchodkovej spoločnosti Allianz - Slovenská DSS má dodatok k zmluve, ktorý umožňuje posielať dobrovoľné príspevky, uzatvorených necelých 37-tisíc ľudí, čo je menej ako 7,5 percenta klientov. Aktívne si príspevky platí 1 256 ľudí, čo nepredstavuje ani 0,3 percenta zo sporiteľov.

Ak niekto uzatvorí dodatok k zmluve, neznamená to, že sa zaviaže posielať si na dôchodkový účet dobrovoľné príspevky. Sám si môže zvoliť, ako často bude peniaze posielať, koľko bude posielať a či vôbec niečo pošle.

Na ruku

Výhodou dobrovoľných príspevkov je, že ich pri odchode do dôchodku možno vybrať v hotovosti a netreba za ne kupovať dôchodok. A to aj v prípade, ak daný človek nesplní podmienky, aby si takto mohol vybrať svoje povinné príspevky a musí si za ne kúpiť doživotný dôchodok.

Nevýhodou takéhoto sporenia na penziu je, že sa sporiteľ k svojim peniazom dostane až po dovŕšení dôchodkového veku. Naopak, v podielových fondoch má investor prístup k svojim peniazom prakticky kedykoľvek. To znamená, že do druhého piliera nie je dobré posielať všetky svoje úspory, ale len tie, o ktorých sme si istí, že ich nebudeme potrebovať skôr ako na dôchodku.