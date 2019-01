Podnikatelia, pozor na zmeny v účtovaní áut

Firmy, ktoré získali autá do svojho vozového parku na lízing, čakajú zmeny. Od tohto roka musia účtovať podľa nových pravidiel a lízing už v žiadnom prípade nebude mimosúvahovou položkou. Do súvahy musia preniesť aktívum aj záväzok pre všetky typy lízingu s dobou trvania zmluvy viac ako jeden rok. A to aj pri operatívnom lízingu, hoci pri tomto zmluvnom vzťahu sa vlastníkom auta nestanú ani po skončení zmluvy.