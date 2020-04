Poisťovňa Novis sa dostala do hľadáčika centrálnej banky. Má zaplatiť 100-tisíc

07.04.2020, 10:00 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

Poisťovňa Novis dostala v krátkom čase od Národnej banky Slovenska (NBS) Ďalšie dve pokuty. Každú vo výške 50-tisíc eur.

Naposledy pritom NBS zverejnila rozhodnutie o pokute pre Novis v januári. Vtedy dostala poisťovňa rekordnú pokutu vo výške 175-tisíc eur. Centrálna banka jej ju udelila za to, že podľa jej zistení mala poisťovňa zavádzať klientov a zneužiť svoje postavenie.

Kým pokutu vo výške 175-tisíc eur dostala poisťovňa za to, ako sa správala ku klientom, nové dve pokuty dostala za viaceré interné pochybenia. Poisťovňa mala zle počítať technické rezervy, zasielať NBS nesprávne údaje či podnikať v cudzom štáte bez povolenia.

„Uvedené dve rozhodnutia NBS sa vzťahujú na aspekty, ktoré vznikli už dávnejšie. Novis Poisťovňa je presvedčená, že skutočnosti uvedené v rozhodnutiach boli medzitým, buď objasnené, korigované, alebo už nie sú aktuálne,” uviedla Anna Petrocová z poisťovne Novis.

Problémy aj v Maďarsku

Poisťovňa Novis funguje na základe licencie NBS vo viacerých európskych štátoch. Napriek tomu, že spadá pod slovenský dohľad, maďarský regulátor jej pozastavil vlani na jeseň predaj životného poistenia. Podľa portálu opoisteni.sk mala pri tomto produkte uvádzať zavádzajúce informácie. Ukazovateľ celkových nákladov mal byť vypočítaný pomocou pochybných metodologických postupov.

V roku 2018 rovnako maďarský regulátor pozastavil Novisu predaj piatich produktov životného poistenia. Poisťovňa vtedy mala pochybiť v prognózach vývoja zmlúv, ktoré predkladala zákazníkom.

Dve nové pokuty, ktoré poisťovňa Novis dostala, zohľadňujú predovšetkým rôzne administratívne pochybenia. „Novis Poisťovňa nemala v čase od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016 zavedený účinný systém správy a riadenia, ktorým by bolo zabezpečené spoľahlivé a obozretné riadenie činnosti,” tvrdí NBS v rozhodnutí k jednej z pokút.

Konflikt záujmov

Rovnako v tomto čase poisťovňa „nemala zavedenú transparentnú organizačnú štruktúru, keďže vo svojich písomných koncepciách a interných predpisoch nezaviedla takú štruktúru, v ktorej by bola jasne špecifikovaná hierarchia a tomu zodpovedajúce rozhodovacie procesy, v ktorej by boli zrejmé vzťahy podriadenosti a v ktorej by bolo zabezpečené oddelenie operačných funkcií od kontrolných, nemala jednoznačné a vhodné rozdelenie zodpovednosti a povinnosti, ani definované právomoci a určenú zastupiteľnosť.“

Poisťovňa mala porušiť zákon aj tým,

