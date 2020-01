Poštová banka zdražuje účet a ruší bezplatnú donášku dôchodkov

13.01.2020, 15:00 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

Klienti Poštovej banky si budú musieť od marca priplatiť za balík služieb. Jeho cena vzrastie z piatich eur na 5,9 eura mesačne.

Naposledy Poštová banka zvyšovala ceny v novembri minulého roku. Klienti si vtedy museli priplatiť napríklad za spracovanie mincí na pobočke či za vklad na účet hotovosti treťou osobou.

Terajšie zdražovanie banka spája so zvýšením a predĺžením platnosti bankového odvodu. Kým doteraz banky platili na tomto odvode 0,2 percenta z peňazí, ktoré spravujú, od tohto roku musia zaplatiť až 0,4 percenta.

Pre Poštovú banku to znamená, že kým vlani na odvode zaplatila 7,33 milióna eur, v tomto roku by to malo byť 15 miliónov eur. Celkovo všetky banky zaplatia na odvode približne 300 miliónov eur.

Poštová banka sľubuje, že ak platnosť odvodu skončí v tomto roku, cenu účtu vráti na pôvodnú úroveň. V opačnom prípade budú klienti aj naďalej platiť zvýšený poplatok.

Na zmenu cenníka doplatia aj penzisti, ktorí v rámci seniorského účtu

