Šéfka J&T Banky: Potrvá ešte generáciu, kým v investovaní dobehneme Západ

Osobný bankár je ako privátny doktor. O klientovi musí mať maximum informácií, aby mu vedel určiť diagnózu a navrhnúť vhodnú liečbu. V privátnom bankovníctve totiž nejde o jednorazový produkt, ale o dlhodobú starostlivosť. Okrem investovania či správy majetku môže osobný bankár pomôcť s kúpou bytu či so zabezpečením dovolenky.

Ako osobná bankárka začínala v J&T Banke aj jej súčasná riaditeľka Anna Macaláková. Pracuje v nej už 14 rokov, z toho na najvyššom poste šiesty rok. TREND sa s ňou rozprával o tom, akí sú slovenskí dolároví milionári, do čoho investujú, aký má byť osobný bankár či ktoré vlastnosti má na sebe a na kolegoch najradšej.

Ako vyzerá priemerný slovenský milionár, ktorý využíva služby privátneho bankára?

Väčšina klientov privátneho bankovníctva je konzervatívna. Mnohí sú totiž ešte stále aktívni vo vlastnom biznise. Voľné prostriedky smerujú do banky preto, aby uchovali ich hodnotu alebo ich čo najvýhodnejšie zhodnotili. Rozloženie ich portfólia je preto veľmi rozumné. V posledných rokoch však už badať mierny odklon od konzervatívneho nazerania na finančný trh. Kým kedysi bol pomer vkladov k investíciam 40 k 60, dnes je to 25 k 75 v prospech investícií.

Konzervatívny spôsob uvažovania o peniazoch je zrejme pozostatok bývalého režimu. Kedy sa nám z takéhoto nastavenia mysle podarí vymaniť?

Nízke povedomie o investovaní ako o forme zhodnocovania voľných zdrojov vidíme nielen u Slovákov, ale vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy. Mladí ľudia nemajú investičné návyky po rodičoch, ktorí žili v komunizme. Aj úroveň finančnej gramotnosti sa zlepšuje len postupne. Potrvá zhruba ešte generáciu, kým v tejto oblasti dobehneme Západ.

Majú ľudia, ktorí za vami prichádzajú, jasnú predstavu o tom, čo chcú so svojimi peniazmi robiť?

Nestáva sa nám často, že by k nám prišiel klient s presne zadefinovanými cieľmi. Skôr je to tak, že si ich zadefinuje spoločne s privátnym bankárom. Nás primárne zaujíma, či chce uchovať hodnotu svojho majetku alebo ho chce zhodnocovať. Či má dodatočné voľné prostriedky teraz alebo sa mu uvoľnia až neskôr, rovnako ako to, aké riziko je ochotný podstúpiť a aký má investičný horizont a výšku očakávaného zhodnotenia. My mu následne predstavíme možnosti a on si na základe dostupných informácií vyberie, o čo má záujem.

Kto sa môže stať klientom vašej banky? Ako vyhodnocujete prípadný potenciál budúcej solventnosti klienta?

Klientom sa môže stať každý, kto k nám vloží minimálne 10-tisíc eur. Samozrejme, úlohou bankárov je aj vyhľadávanie potenciálne zaujímavých klientov do budúcnosti. Typickým príkladom sú športovci so sľubne sa vyvíjajúcou kariérou.

Vyšší risk – vyšší profit

Koľko vašich klientov robí agresívnejšie investičné rozhodnutia a o aké nástroje majú záujem?

Špekulatívne vstupovanie do investičných pozícií využíva približne päť až desať percent našich klientov. Špekulujú napríklad na pohyby menových kurzov či akcií, prípadne robia stávky na pohyb kryptomien. Túto rizikovejšiu časť svojho portfólia následne pravidelne korigujú podľa vlastných očakávaní a sledovania trhu.

Ako vyzerá typický investičný špekulant?

Sú to väčšinou veľmi úspešní ľudia, ktorí sa nebáli podstúpiť riziko ani v rámci svojej podnikateľskej činnosti. V prevažnej miere ide o majiteľov úspešných firiem, takzvaných self made millionaires, teda zakladateľov biznisov. Uvedomujú si, že ak chcú získať extra profit navyše, musia vedieť zariskovať. Špekulantov je však pomerne málo, väčšina našich klientov sú systematickí dlhodobí investori, ktorí sú ochotní vo väčšej či menšej miere podstupovať riziko. Nejde o hráčov, ktorí by robili rýchle špekulatívne stávky na jednu kartu

V akej miere sú ochotní podstúpiť riziko straty?

