Slovenský sen, česká realita. Prečo si na okamžité platby ešte počkáme

12.02.2019, 11:51 | Martina Kláseková

Aj keď zatiaľ len veľmi obmedzene, v Českej republike od februára začali fungovať okamžité platby. Pripísanie posielaných peňazí do pár sekúnd a to aj cez víkendy umožnila najprv Air Bank, ohlásené širšie zapojenie najväčšej Českej sporiteľne ale naznačuje, že vyšší rýchlostný stupeň v platbách by mohli počas roka sprístupniť aj ďalší. Slováci môžu o okamžitých platbách zatiaľ iba snívať.