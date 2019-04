Predaj bytu a oslobodenie od dane z príjmu

25.04.2019, 04:55 | Ing. Ina Kováčová Bečková, PhD., daňový poradca, ATLAS Group

Byt som si kúpila v júli 2014 a v katastri bol zapísaný na moje meno v auguste 2014. Teraz by som byt chcela predať s tým, že som ho kúpila za nižšiu sumu akú chcem predať. Rozdiel je približne 12-tisíc eur. Byt som rekonštruovala v sume okolo 7-tisíc eur. Platím daň z rozdielu týchto dvoch súm? Alebo mám počkať do leta a tak ho predať? Ktorý mesiac je pre mňa smerodajný pre stanovanie obdobia 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti z hľadiska oslobodenia príjmu z predaja bytu od dane z príjmu? Je to mesiac júl alebo august?