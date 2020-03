Viac času nemáte. Predschválené hypotéky fungujú v bežnom režime

Banky sú pripravené pomôcť dlžníkom, ktorí majú úvery a pre krízu spôsobenú koronavírusom by sa mohli dostať do problémov, hoci zatiaľ nie je jasné, ako bude podpora vyzerať. Banky však nesignalizujú žiadne úľavy pre ľudí, ktorí chcú úver ešte len získať. To platí aj v prípade, že si klient nechá hypotéku schváliť ešte predtým, ako úver skutočne získa.