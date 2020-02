Prepady na trhoch zvýhodňujú prestup v druhom pilieri

27.02.2020, 13:00 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

Akcie posledný rok takmer bez prestávky rástli. Zarábali na tom aj ľudia, ktorí si na svoj dôchodok sporia v druhom pilieri. Väčšina negarantovaných fondov za posledných 12 mesiacov vykázala dvojciferné zhodnotenie.

Výrazne horšie sú na tom ľudia, ktorí majú svoje peniaze v garantovaných fondoch. Fond od DSS Poštovej banky síce zarobil 6,9 percenta, všetky ostatné skončili s maximálne trojpercentným výnosom.

Nízky výnos si však zaknihovala väčšina sporiteľov. Viac ako 72 percent všetkých ľudí má svoje úspory v garantovaných fondoch. To znamená, že z vysokého zhodnotenia sa mohla tešiť len menšia časť ľudí a to aj napriek tomu, že pôvodne si vybrali akciové fondy. Do garantových fondov sa dostali v roku 2013, keď ich tam presunula vtedajšia vláda. V negaratnovaných fondoch zostali len tí, ktorí poslali svojej dôchodkovej spoločnosti návratku, že si to neželajú. To však urobilo len minimum ľudí.

Zmeniť dôchodkový fond pritom možno kedykoľvek. V rámci tej istej dôchodkovej spoločnosti je možné fond zmeniť buď na pobočke či cez internet, ak má klient zriadený elektronický prístup k svojmu účtu.

Pri zmene dôchodkovej spoločnosti treba akceptačný list

V prípade, že chce niekto zmeniť aj dôchodkovú spoločnosť,

