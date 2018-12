Reklamácia chýb a nedostatkov po prevzatí bytu

Vy ako kupujúca môžete uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady len voči predávajúcemu podľa ust. Občianskeho zákonníka aj teraz, keďže byt ste nadobudli do vlastníctva v roku 2017. Teda vo vašom prípade nie je rozhodujúci dátum ukončenia výstavby, ale dátum uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ak by to tak nebolo, v podstate by nebolo možné reklamovať vady pri bytoch starších ako 5 roky od výstavby.