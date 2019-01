Revízor chytil čierneho pasažiera

Na druhej strane by po prijatí zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (GDPR) by nemali poskytnúť osobné údaje cestujúceho revízorovi ako zamestnancovi dopravného podniku. Je to preto, že jazda bez platného cestovného lístka nie je priestupok a ani trestný čin. Je to začarovaný kruh a niekedy záleží na tom, kto má v konfliktnej situácii pevnejšie nervy.