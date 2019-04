Revolut ide v Litve na koberec pred poslancov

26.04.2019, 15:11 | Martina Kláseková | © 2019 News and Media Holding

Britská „hviezda“ zo sveta finančných technologických spoločností Revolut má opletačky. Tento týždeň sa má dostať na pretras v litovskom parlamente, teda v krajine, v ktorej sa jej podarilo získať vlani bankovú licenciu. Na pranier sa Revolut dostal pre možné nedostatky v prevencii prania špinavých peňazí a tiež pre prepojenia s Kremľom. Šéf tohto fintechu je totiž synom jedného z vplyvných mužov Gazpromu.

Podľa britského denníka Telegraph je priamo v ohrození banková licencia Revolutu. Keby sa v tomto úspešnom fintechu dokázal ruský vplyv, mohol by stratiť vstupenku, vďaka ktorej mohol ponúkať bežné účty a úvery v celej Európskej únii. Pre Revolut, ktorý plánuje rozširovať svoje služby v oblasti obchodovania s kryptomenami, či prerásť na americký a ázijský kontinent, by to bola neželaná reklama.

Obavy z ruského vplyvu

Keď v Litve vlani Revolut získal bankovú licenciu, prevládalo tam nadšenie, keďže krajina by rada konkurovala Spojenému kráľovstvu ako centrum pre vývoj nových technológií. No odkedy sa zistilo, že šéf Revolutu Nikolaj Storonskij je napojený na Rusko, rozdúchava to politické debaty v krajine.

Rodený Rus je totiž synom riaditeľa jednej z divízií v ruskom plynárenskom obrovi Gazprom, ktorý sa nachádza na americkom sankčnom liste od konfliktu na Ukrajine. Litovskí politici majú poľa denníka čoraz väčšie obavy, či tieto vzťahy nemôžu robiť Revolut „politicky zraniteľným“. Chystajú sa „prehodnotiť, či sú aktivity Revolutu v súlade so záujmami národnej bezpečnosti Litvy“.

N. Storonskij sa už k téme svojich ruských väzieb vyjadroval, poprel akékoľvek väzby na Kremeľ. V otvorenom liste poslancom poznamenal, že šírenie strachu by sa nemalo

