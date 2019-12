Som muž boha, tvrdil podvodník, keď nám sľuboval päť miliónov eur

12.12.2019, 20:00 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Päť miliónov eur. Toľko peňazí na mňa plánovala previesť umierajúca fiktívna pani Nicola Gomezová. Informovala ma o tom e-mailom. Podobnú správu pritom dostali zrejme desaťtisíce až státisíce ľudí po celom svete. Najvtipnejšie na celom prípade nie je ani tak presvedčenie odosielateľa, že by mu niekto mohol naletieť, ako skôr vetné konštrukcie automatického prekladu do slovenčiny, ktoré mi niekoľko dní posielal.

N. Gomezová ma vo svojom e-maile lámanou slovenčinou presviedča o tom, že si ma zvolila len čírou náhodou. Moju e-mailovú adresu vybral jej bezpečný elektronický robot P.C WX.7AR. Rovnaký robot v minulosti poslúžil Jürgovi Steinereovi, ktorý sa takisto potreboval zbaviť svojho majetku.

Trpí rakovinou a jej lekár ju práve informoval, že je uprostred „terminálnej fázy a že moje dni sú kvôli svojmu zlému zdraviu očíslované“.

Nemá deti, rozhodla sa preto svoj majetok rozdať humanitárnym organizáciám. Ostalo jej presne päť miliónov eur, ktoré chce darovať mne. Ak mám o dar záujem, mám kontaktovať priamo jej právnika.

Fotky z fotobanky

K e-mailu sú pripojené štyri fotografie vetchej starenky, ktorá je v starostlivosti ošetrovateľov. Po vyhľadaní fotiek cez Google sa objavia stovky článkov s danými fotkami. Podvodníci zrejme investovali do nákupu fotiek z databanky. Prípadne ich len stiahli z nejakej stránky, ktorá ich zakúpila.

Podobné správy som vždy rýchlo vymazal. Teraz však odpisujem na e-mailovú adresu jej údajného právnika. Oznamujem mu, že mám o tento dar záujem.

Odpoveď prichádza do dvoch minút. „Na základe právomocí, ktoré mi boli zverené, by som rád potvrdil, že tento dar je skutočný a potvrdil ho náš súd podľa vôle, ktorú nám pani Gomezová predložila prostredníctvom svojho notára,“ uviedol jej údajný právnik, ktorý sa podpísal ako Majster Denis. Potrebuje len moje osobné údaje a číslo telefónu. Môžem prísť do Paríža, kde podpíšem zmluvy „ručne“ alebo ich môžem podpísať na diaľku.

Stačí zaplatiť poplatok

Paríž je ďaleko, vyberiem si radšej možnosť uzatvoriť zmluvu na diaľku. A hneď sa pýtam aj na to, či budem musieť zaplatiť nejaké poplatky. Veď zadarmo to isto nebude. „Dear! Pochopte, že nikto nie je nad zákonom. Legalizácia dokumentov sa na súde neuskutočňuje bezplatne, preto vám garantujem, že budete mať na svojom účte 5 000 000 EUR alebo vízovú kartu u vás doma, ak zaplatíte tento poplatok, ktorý stojí spravodlivosť 482 EUR,“ odpovedá o pár minút.

Navrhujem, aby mi požičal, lebo toľko peňazí nemám. Tento poplatok si následne môže

