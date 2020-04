Splátkové prázdniny úver predražia. Úroky budú nabiehať aj počas odkladu

08.04.2020, 13:30 | Ján Beracka | © 2020 News and Media Holding

Klienti, ktorí si odložia splátky úveru, nebudú počas odkladu splácať istinu ani úrok. Úver sa však bude naďalej úročiť. Dlžníci sa musia pripraviť na to, že po skončení odkladu sa predĺži ich splátkový kalendár a mesačná splátka bude o čosi vyššia.

Banky aj politici zdôrazňujú, že odklad splátok neznamená odpustenie splátok. Klientom žiadna banka istinu ani úroky odpúšťať nebude. Zároveň banky upozorňujú dlžníkov na to, aby sa pre odklad splátok rozhodli až vtedy, keď to budú naozaj potrebovať a neodkladali splácanie úveru iba tak „preventívne“, lebo to zákon umožňuje. Je to dobrá rada, aj počas odkladu splátok sa totiž úver úročí, a tým pádom sa predražuje.

Najväčšia zmena? Zmrazenie úverového registra

Dlžníci majú príležitosť dohodnúť si s bankou odklad splátok, ktorý nebude znamenať negatívny zápis v úverovom registri a tento krok neovplyvní profil klienta pri budúcich žiadostiach o úver. Klient nebude môcť žiadať o tento špecifický odklad opakovane. Maximálna lehota odkladu je deväť mesiacov a týka sa úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Pre lízingové splátky je lehota trojmesačná s tým, že sa dá o ďalšie tri mesiace predĺžiť.

Odkladať splátky úverov bolo možné aj doteraz, tento krok však značil reštrukturalizáciu dlhu a klient získal povesť problémového dlžníka. V preklade to znamená, že mal v budúcnosti veľký problém získať úver.

Práve to, že klient sa v súlade s takzvaným „Lex korona“ nedostane do úverového registra, je najvýraznejšia zmena v porovnaní s terajším režimom, ktorý by mal platiť dovtedy, kým nový zákon nadobudne účinnosť. Parlament ho schválil v utorok, do platnosti by mal vstúpiť dňom vyhlásenia.

Viacero ďalších okolností je veľmi podobných. Odklad splátok znamená, že istina a úrok si klienta počkajú.

