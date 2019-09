Splátky hypoték klesli o stovky eur

11.09.2019, 18:00 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Nízke úrokové sadzby ušetria ľuďom, ktorí splácajú hypotéku, každý mesiac stovky eur. Kým pred desiatimi rokmi priemerná úroková sadzba na úvery na bývanie dosahovala 5,83 percenta, v júli tohto roku to bolo 1,41 percenta. V auguste a začiatkom septembra pritom viaceré banky ohlásili ďalšie znižovanie úrokov.

Takýto pokles sadzieb má výrazný vplyv aj na zníženie mesačných splátok úverov. Ak si niekto pred desiatimi rokmi požičal 100-tisíc eur na tridsať rokov, pri úroku 5,83 percenta platil mesačne 589 eur. Pri dnešnom priemernom úroku 1,41 percenta predstavuje výška mesačnej splátky 341 eur. Splátka je tak nižšia o 248 eur.

Výrazne klesla aj celková preplatenosť hypoték. Ak by niekto platil celých tridsať rokov úrokovú sadzbu 5,83 percenta, za požičaných 100-tisíc eur by banke na úrokoch zaplatil takmer 112-tisíc eur. Pri sadzbe 1,41 percenta by to bolo menej

