Stačí im papierové zlato. Môže však nastať katastrofa

05.02.2019, 15:23 | Milan Debnár | © 2019 News and Media Holding

Týždeň v komoditách: S výnimkou hliníka, ktorý zlacnel po odblokovaní trhu s týmto kovom, a olova zdraželi minulý týždeň všetky sledované komodity.

Ropa WTI za prvý mesiac tohto roku vzrástla o viac ako 18 percent a zaznamenala tak najlepší mesiac január vo svojej histórii. Rope sa podarilo stabilizovať cenu po tom, čo tri mesiace po sebe jej cena klesala.

Terajší rast podporuje niekoľko konfliktov vrátane produkčných škrtov zo strany kartelu OPEC, slabého amerického doláru a sankcií na venezuelskú štátnu ropnú firmu. Rope sa súčasne podarilo zviesť sa na vlne apetítu po rizikových aktívach, vďaka čomu od začiatku roka rastú aj akciové indexy.

OPEC priškrtil kohútiky

Aj v minulom týždni bola cena ropy ako na hojdačke – a tento týždeň sa to pravdepodobne zopakuje. V strede týždňa smerovali ceny ropy nahor. Ľahká americká ropa stúpla na 54,23 dolára za barel (1 barel = 159 litrov), severomorský Brent, ktorého cena je medzinárodnou referenčnou cenou, sa posilnil na 61,65 dolára za barel.

Okrem iných faktorov k tomu prispel aj nižší vývoz ropy zo Saudskej Arábie do USA. Americké ministerstvo energetiky informovalo, že dovoz ropy zo Saudskej Arábie dosiahol minulý týždeň 442-tisíc barelov denne. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom to znamená pokles o viac ako polovicu. Podľa informácií ANZ Bank je to druhý najnižší týždenný dovoz od roku 2010.

Ďalšiu podporu cenám ropy dali americké sankcie na venezuelský ropný sektor s cieľom zvýšiť počas súčasnej krízy

