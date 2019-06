Štát zmrazí staré exekúcie. Nahráva to chronickým dlžníkom

28.06.2019, 18:03 | Zuzana Kollárová | © 2019 News and Media Holding

Na súdoch sa v budúcom roku zastaví veľká časť exekúcií starších ako päť rokov. Rozhodol o tom v stredu parlament. Týka sa to aj niektorých exekučných konaní, ktoré sa začali pred 1. aprílom 2017. Exekúcií podľa nových pravidiel Exekučného poriadku začatých po tomto termíne sa zákon nedotkne.

Pre dlžníkov zastavenie neznamená amnestiu, keďže exekúciu je možné opäť začať. Úplne sa budú zastavovať len exekúcie dlhov voči štátnej a verejnej správe.

​Ktoré exekúcie sa zastavia?

Podmienkou zastavenia starej exekúcie je, že sa pri nej za posledných 18 mesiacov nepodarilo vymôcť viac ako 15 eur. Exekúciu treba pre nemajetnosť dlžníka zastaviť vtedy, ak sa dlh do piatich rokov nevymohol, a to bez ohľadu na to, kto je veriteľom. Keby sa medzičasom zmenil exekútor, rozhoduje moment doručenia poverenia pôvodnému exekútorovi.

Doba piatich rokov nie je absolútna. V niektorých prípadoch bude predĺžená o ďalších 12 mesiacov. Môže to byť vtedy, keď je exekúcia staršia ako 5 rokov, ale súd napríklad rozhoduje o jej odklade (a schváli ho), alebo rozhoduje o námietkach, návrhu na zastavenie exekúcie, či o schválení príklepu pri dražbe alebo o rozdelení výťažku z dražby.

Súd exekúciu zastaví aj vtedy, ak veriteľ alebo dlžník zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po veriteľovi alebo dlžníkovi bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo len majetok nepatrnej hodnoty.

Zákon však pozná aj výnimky z tohto pravidla. Exekúcia sa nezastaví, ak sa vymáha

