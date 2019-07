Stratená karta v zahraničí. Ktoré banky vám pomôžu a ktoré nie?

24.07.2019, 17:01 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Predstavte si, že ste dovolenke na juhu Talianska. Ubytovali ste sa v súkromí, platiť budete až pri odchode. Pri návrate z pláže zrazu zistíte, že vám v taške chýba peňaženka. Nebolo v nej síce veľa peňazí, ale prišli ste o obe platobné karty. Nemáte čím platiť za jedlo a nemôžete vybrať ani peniaze, aby ste zaplatili za ubytovanie.

Prvý telefonát by v takom prípade mal smerovať do banky, kde si dáte zablokovať svoje platobné karty, aby ich zlodej nemohol zneužiť. Ale ako sa dostanete k peniazom, ktoré potrebujete na jedlo, ubytovanie či návrat domov?

Expresné vydanie? Nemáme

Pomôcť by vám mohla banka vydaním novej karty a jej zaslaním kuriérom do zahraničia. No nie všetky banky takúto službu ponúkajú. „Expresné vydanie platobnej karty neposkytujeme. Klienti môžu využiť štandardný spôsob znovuvydania platobnej karty, kedy kartu zasielame na korešpondenčnú adresu držiteľa v rámci Slovenska,” vraví hovorkyňa Prima banky Eva Čonková.

„Službu expresného vydania a doručenia platobnej karty poskytujeme len v rámci SR,” povedala nám hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Dodáva však, že vo výnimočných prípadoch vie banka poslať kartu aj do zahraničia. 365.bank, ktorá patrí Poštovej banke, nemá expresné vydanie karty vôbec v ponuke.

ČSOB síce expresné vydanie karty ponúka za poplatok 50 eur, ale doručuje ich len na svoje pobočky. mBank zase môže poslať kartu aj na zahraničnú adresu, ale keďže nemá v ponuke zrýchlené vydanie karty, klient na ňu bude čakať 7 až 10 dní.

Kto rýchlo dodá novú kartu

Viaceré banky však takúto službu ponúkajú. „Expresné vydanie platobnej karty stojí 40 eur. Trvá to jeden deň, ďalšie dva dni sú potrebné na odoslanie a doručenie,” vraví hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Vo väčšine prípadov tak dovolenkár môže dostať kartu do troch dní. V cene je pritom započítané už aj doručenie do zahraničia.

UniCredit si za expresné vydanie karty do dvoch pracovných dní od podania žiadosti účtuje 25 eur. K tejto sume banka pripočíta aj skutočné náklady na kuriérske služby.

Vo VÚB zaplatia klienti za urýchlené vydanie karty okrem štandardného desaťeurového poplatku aj príplatok vo výške ďalších desiatich eur. Tatra banka si za to pýta 30 eur. Obe banky si pritom účtujú aj náklady na doručenie karty v skutočnej výške.

Nefungujú ani platby mobilom

Pri strate či krádeži karty nezachránia dovolenkárov ani platby mobilom cez Google Pay či Apple Pay. Akonáhle si niekto zablokuje fyzickú kartu, prestanú mu fungovať aj platby mobilom, ktoré sú na túto kartu nadviazané.

„Aj po zablokovaní karty sa mu síce v mobile táto služba môže stále zobrazovať ako aktívna, ale v skutočnosti po zablokovaní karty už nezaplatí ani mobilom,” spresňuje L. Žáčková z Poštovej banky. Rovnaké je to aj v ostatných bankách.

Jedinou bankou na Slovensku, v ktorej si klient vie rýchlo aktivovať platby mobilom aj bez toho, že by mal fyzickú kartu, je mBank. „Klient mBank si žiadosť o novú kartu zadá prostredníctvom internet bankingu alebo mobilnej aplikácie mBank a pri službe Google Pay môže túto novú kartu využívať na bezkontaktné platby okamžite po akceptovaní žiadosti o novú kartu,” tvrdí produktová manažérka pre platobné karty Beata Bjelová.

Ostatné slovenské banky takúto službu neposkytujú. Ich zákazníci nemôžu využiť ani samostatné virtuálne platobné karty, ktoré by bolo možné používať hneď. Viaceré banky však naznačili, že v budúcnosti by sa to mohlo zmeniť.

Ako sa dostať k peniazom

Napriek tomu, že je obtiažne dostať sa k zahraničí k novej karte, stále existuje niekoľko možností, ako si zabezpečiť peniaze. Jednou z nich je služba Western union.

„Ide o urgentný prevod peňazí medzi fyzickými osobami, pričom na tieto účely je využívaná sieť viac ako 400-tisíc výplatných miest zástupcov vo vyše 200 krajinách,” povedala L. Žáčková. Na Slovensku spolupracuje s Poštovou bankou.

Zaplatiť za ubytovanie možno aj prevodom na účet, prípadne možno previesť peniaze dôveryhodnej osobe, ktorá nám ich potom vyberie svojou kartou.

Dôležitá prevencia

Aj v prípade zahraničného pobytu banky prízvukujú, aby klienti boli opatrní. Samozrejmosťou je nenechať svoju peňaženku bez dozoru a aj pri platbe u obchodníka ju nespúšťať z očí.

„V každom prípade odporúčame klientom, ak je to možné, vziať si so sebou do zahraničia dve platobné karty, ktoré je najlepšie nosiť na dvoch rôznych miestach, teda mať ich od seba oddelené,” dodala E. Čonková.

Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta rovnako ako Prima banka.