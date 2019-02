Zlaté časy pre striebro. Má veľký potenciál, začína ho byť málo

12.02.2019, 13:24 | Milan Debnár | © 2019 News and Media Holding

Týždeň v komoditách: Napriek všetkým možným snahám o zníženie produkcie ropy jej cena nestúpa.

Hoci na začiatku minulého týždňa ceny ropy na svetových trhoch vzrástli, nevydržalo to dlho. Obchodníci očakávali, že americké sankcie na export ropy z Venezuely a obmedzenie ťažby v ostatných štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) spôsobia väčšie napätie pri dodávkach komodity na trhy. Lenže to sa zatiaľ nepotvrdilo, hoci dodávky ropy z OPEC v januári klesli najstrmšie za zhruba dva roky.

Produkcia ropy v Rusku síce klesla tesne pod 11,4 milióna barelov ropy denne, no rozsah poklesu je oveľa menší, než sa pôvodne očakávalo. Ruské ministerstvo energetiky oznámilo, že v januári dosiahla produkcia ropy 11,38 milióna barelov denne, pričom v decembri dosahovala rekordnú úroveň 11,45 milióna barelov/deň. V prepočte to predstavuje 48,113 tony, kým v decembri to bolo až 48,442 milióna ton.

Vývoz ropy z Ruska prostredníctvom ropovodov v januári klesol na 4,313 milióna barelov denne, v decembri dosahoval 4,496 milióna barelov za deň.

Výpadok z Venezuely nestačí

Ceny ropy v nasledujúcich dňoch klesli a cena Brentu skĺzla pod hranicu 62 dolárov za barel za barel najmä pod vplyvom odhadov, že ropné zásoby v USA vzrástli. Súčasne sa zmiernili aj obavy z výraznejších dôsledkov sankcií voči Venezuele na ceny ropy. Ako uviedol Americký ropný inštitút (API), zásoby ropy v USA vzrástli v predminulom týždni o 2,5 milióna barelov.

V uplynulých týždňoch podporovali rast ceny ropy najmä

