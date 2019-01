Tatra banka zjednodušila podmienky na získanie bezplatného účtu

08.01.2019, 06:43 | Martina Kláseková | © 2019 News and Media Holding

Tatra banka od januára rozšírila možnosti, ktorými si klienti môžu stiahnuť poplatok za vedenie účtu na polovicu alebo až na nulu. Okruh tých, ktorí budú mať osobný balík v Tatra banke lacnejšie či zadarmo, by sa tak mal rozšíriť. Základná cena za balík zostala nezmenená na úrovni siedmich eur.

Banka v nových pravidlách odmeňovania viac cieli na mladých klientov. Osobný balík budú mať zadarmo tak ako doteraz všetci študenti.

Za polovicu ho môžu po novom mať ľudia do dovŕšenia 28 rokov, a to aj vtedy, ak neštudujú. Donedávna banka takto zvýhodňovala len tých mladých, ktorí mali v banke už predtým študentský účet, aj to na obmedzený čas.

Banka okrem toho výrazne rozšírila okruh produktov, ktorých využívanie zohľadňuje a odmeňuje v podobe zľavy z ceny za osobný účet. Úplne zadarmo ho budú mať tí, ktorí v Tatre využívajú aspoň tri kategórie produktov či služieb.

Splniť túto podmienku nebude ťažké. Banka totiž zadefinovala až

