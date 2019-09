Termín na zmenu zdravotnej poisťovne sa kráti. Ako to urobiť a oplatí sa to vôbec?

11.09.2019, 15:00 | Miroslav Homola | © 2019 News and Media Holding

Na slovenskom trhu momentálne pôsobia tri zdravotné poisťovne. V prípade nespokojnosti s jej službami a starostlivosťou je možné každý rok do konca septembra požiadať o prestup ku konkurencii. Preto je v tomto období aj viac počuť o benefitoch, ktoré poisťovne ponúkajú svojim potenciálnym klientom. Otázkou je, či sa zmena a prechod do inej zdravotnej poisťovne vôbec oplatí.

V minulom roku požiadalo o prestup do inej poisťovne celkovo 132 494 ľudí. Na prvé počutie sa môže zdať, že ide o vysoké číslo, no v skutočnosti je to približne len 2,5 percenta z celkového počtu poistencov.

Najväčšie straty v rámci zmeny utrpela Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorá po zohľadnení príchodov a odchodov stratila viac ako 38-tisíc poistencov. Naopak, najviac klientov získala poisťovňa Dôvera, po zohľadnení prestupov to bolo približne 30-tisíc ľudí. Do Union zdravotnej poisťovne, ktorá má v porovnaní s ostatnými najmenej poistencov, pribudlo niečo cez osemtisíc klientov. Najviac žiadostí o zmenu poisťovne bolo v Prešovskom a Košickom kraji, dokopy takmer 67-tisíc ľudí.

Akceptované odchody a príchody (k 1. januáru 2019)

Prípadným problémom v rámci prestupu sa venuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý musel v minulom roku riešiť len dve sťažnosti, prípadne neakceptoval prihlášky kvôli duplicite či administratívnym chybám.

Zmena zdravotnej poisťovne v rámci krajov (k 1. januáru 2019)

Oznam a podpis

Zmena prebieha vždy k 1. januáru daného roka, ale prihláška sa môže podať aj počas celého predošlého roka, posledný termín je 30. september. Ak to niekto nestihne v tomto termíne, zmena prebehne až za ďalší rok, počas ktorého bude stále prihlásený v starej poisťovni.

Prechod si nevyžaduje ani veľa byrokracie, nahlasuje sa telefonicky, poštou alebo pomocou online prihlášky na webovej stránke novej poisťovne. Žiadosť musí byť vždy aj vlastnoručne podpísaná.

Do konca septembra môže poistenec svoje rozhodnutie aj zmeniť, čiže vziať prihlášku späť, v tom prípade mu poisťovňa musí vyhovieť. Akékoľvek problémy alebo neoprávnené prihlasovanie do zdravotnej poisťovne bez vedomia poistenca rieši ÚDZS.

Menej oznamovacích povinností

V priebehu niekoľkých rokov odpadlo

