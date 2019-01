Účet zadarmo? Nech sa páči, pán Kollár

14.01.2019, 16:03 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Názor | Keď niekto zarába, treba mu klepnúť po prstoch. Hnutie podnikateľa Borisa Kollára sa v duchu tohto hesla rozhodlo obmedziť bankové poplatky.

Podľa predstáv tohto hnutia by mal mať nárok na základný legislatívny účet zadarmo každý, kto nezarába viac ako 1 250 eur. Účet bez mesačných poplatkov by tak s prehľadom dostali pravdepodobne nielen všetci dôchodcovia, ale aj väčšina zamestnancov.

V súčasnosti môžu základný bankový produkt zadarmo využiť ľudia, ktorých čistý mesačný príjem nepresahuje 1,1-násobok minimálnej mzdy, teda 572 eur. Predstavitelia Sme rodina si pravdepodobne nestihli ešte všimnúť zmenu v zákone o bankách, ktorá nadobudla účinnosť v januári tohto roku a za ktorú sami pred mesiacom hlasovali. Tvrdia, že bezplatný účet je určený len pre ľudí s príjmom do 400 eur. Táto hranica platila do konca minulého roka.

Otec rodiny, ktorého možno zožierajú poplatky za vedenie účtu pre jeho bývalé partnerky, dokáže takouto zmenou zákona ušetriť mesačne zopár desiatok eur. Ale namiesto toho, aby menil zákon, by stačilo, ak by nazrel do cenníkov bánk. Minimálne dve banky núkajú bezplatný účet pre všetkých záujemcov. V ďalších bankách možno získať účet zadarmo po splnení podmienok.

Najjednoduchšie má systém zliav nastavená

