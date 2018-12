V priemere 8-tisíc eur. Počas Vianoc si ľudia berú viac úverov

22.12.2018, 14:01 | TASR

V porovnaní s ostatným obdobím roka je záujem o úvery pred vianočnými sviatkami vyšší. Potvrdzujú to viaceré slovenské banky. Ľudia pritom tieto prostriedky investujú najčastejšie do dlhodobej spotreby.

„Môžeme potvrdiť, že v porovnaní so zvyškom roka je záujem o spotrebné úvery v období od októbra do konca roka spravidla vyšší a klienti čerpajú v tomto období spotrebné úvery v priemernej výške asi osemtisíc eur,“ priblížila hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.

V porovnaní s priemernou výškou úveru počas roka eviduje VÚB banka zhruba osempercentný nárast v požičiavanej sume.

Nárast platieb platobnými kartami v novembri oproti priemeru predchádzajúcich desiatich mesiacov zaznamenala aj Tatra banka. Najväčší nárast platieb bol pritom v obchodných domoch (+ 118 percent), nasleduje kategória hračky (+ 87 percent), sklo/porcelán (+ 63 percent), kuriér (+ 58 percent) a elektro (+ 52 percent).

„Čo sa týka hračiek, už za asi tretinu decembra dosiahol objem nákupov 70 percent objemu novembra,“ dodala hovorkyňa Tatra banky Zuzana Žiaranová.

VÚB banka konštatuje zároveň aj nárast spotreby pred Vianocami v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. „Priemerná výška, ktorú si klienti požičiavali, stúpla takmer o 20 percent,“ doplnil PR manažér VÚB banky Dominik Miša.

Požičané prostriedky podľa bánk ľudia najčastejšie investujú do dlhodobej spotreby. „Spotrebné úvery sú bezúčelové, klient preto nedokladuje banke účel použitia týchto prostriedkov. Priemerná výška úveru, ako aj dlhšie obdobie splatnosti však naznačujú, že tieto prostriedky investujú skôr do dlhodobej spotreby, napríklad do zariadenia a vybavenia domácnosti, jej rekonštrukcie, alebo do kúpy automobilu,“ skonštatovala A. Jamborová.

Banky tiež zaznamenali trend využívania akciových ponúk. „Napríklad počas tohtoročného Black Friday na kreditných kartách sme v tento deň zaznamenali dvojnásobný nárast transakcií ako v priemerný deň v roku. Na debetných kartách sme zaznamenali 15-percentný nárast v počte transakcií,“ spresnila hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Zuzana Ďuďáková.