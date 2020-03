V starobe nás čaká prepad príjmu. Dôchodok si možno zachrániť len investovaním

Dokázali by ste akceptovať, keby vám zo dňa na deň klesol príjem o 40 percent? Presne to hrozí ľuďom, ktorí odchádzajú do penzie a spoliehajú sa len na dôchodok od štátu. Ešte horšie sú na tom ľudia s nadpriemernými zárobkami. Tí sa musia pripraviť na výraznejšie krátenie svojho príjmu.

26.03.2020, 19:30 | Miroslav Homola | © 2020 News and Media Holding

Základným garantom príjmu v starobe je prvý dôchodkový pilier v Sociálnej poisťovni. Peniaze na dôchodok sa však nikde nezhodnocujú, ale v rámci odvodov pracujúcich tečú priamo na vyplácanie už existujúcich penzií. Ak rastie počet pracujúcich a zvyšujú sa ich mzdy, všetko je v poriadku. V súčasnosti však čelíme demografickej kríze. Rastie počet dôchodcov, no počet pracujúcich, ktorí platia odvody, sa rovnakým tempom nezvyšuje. V budúcnosti tak hrozí, že do systému nebude pritekať dosť peňazí, aby bolo možné udržať penzie v súčasnej výške. Neprehliadnite Na prepade akcií možno zarobiť. Rýchlo a veľa

Ostatná kríza výrazne spomalila rast platov a poslala nadol ceny nehnuteľností Starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne závisí predovšetkým od toho, aká bola mzda, z ktorej si daný človek platil odvody a koľko rokov odpracoval. Platí, že čím viac niekto zarábal a čím dlhšie pracoval a platil odvody, tým vyšší bude jeho dôchodok. To je zásluhová časť štátnych penzií. Solidárne krátenie penzií Ľuďom s nadpriemernými zárobkami sa však nezohľadňuje celý príjem. Aj keby niekto celý život zarábal 10-tisíc eur mesačne, Sociálna poisťovňa mu vyráta rovnaký dôchodok, ako keby zarábal len trojnásobok priemernej mzdy. Do výpočtu navyše vstupuje solidárnosť, ktorá nadpriemerne zarábajúcim penzie kráti, ľuďom s nízkou mzdou zase zvyšuje. Ak by niekto išiel do dôchodku v tomto roku, odpracoval 40 rokov a zarábal celý život priemernú mzdu, spolu s tohtoročnou valorizáciou starobných dôchodkov by dostával približne Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



