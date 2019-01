V Taliansku hrozí ďalšie znárodnenie banky

15.01.2019, 10:30 | Martina Kláseková | © 2019 News and Media Holding

Záchrana talianskych bánk, ktoré sa doteraz nedokázali spamätať z poslednej krízy, je ako nikdy sa nekončiaci príbeh. Tentoraz je v rukách vlády, či predsa len nejakých investorov, osud desiatej najväčšej Banca Carige. Tá je od minulého týždňa v nútenej správe, do ktorej ju poslala Európska centrálna banka po tom, čo nedokázala navýšiť kapitál.

Kým talianska vláda dumá o tom, že jedným z riešení predsa len bude musieť byť ňou v minulosti silno kritizované znárodnenie a bude treba použiť štátne prostriedky, nakoniec sa predsa len črtá aj trhovejšie riešenie. Hoci s veľkou štátnou barličkou.

Ako píše agentúra Reuters, do hry by sa mohla vložiť talianska UniCredit Bank, ktorá sa pôvodne nechcela veľmi pustiť do žiadnej dohody týkajúcej sa problémovej Carige. Hoci fúzia bola cestou, ktorú si najskôr vedel predstaviť aj európsky bankový regulátor.

No po tom, čo vláda vyčlenila pre túto banku 1,3 miliardy eur, podľa zdrojov agentúry sa jej náhľad na riešenie situácie mení. Najskôr by však uvítala taký typ dohody, aký uzavrela

