Vianočný príspevok 2019: Pozrite si, aká bude jeho výška pre jednotlivé dôchodky

Na začiatku septembra vstúpil do platnosti zákon o poskytovaní vianočného príspevku, ktorý parlament schválil ešte pred letnými prázdninami. Pri vianočnom príspevku sa opäť menil vzorec výpočtu, maximálna výška sa zdvojnásobila a posúvala sa aj horná hranica poberaného dôchodku, za ktorou už nárok na jeho získanie zaniká. Tradičné podmienky nároku však ostali v podstate rovnaké. Tento rok by malo vianočný príspevok dostať 1,3 milióna dôchodcov.

Strana Smer-SD hovorila o razantnom navýšení vianočného príspevku ešte v roku 2018, nakoniec sa návrh dostal do parlamentu až v apríli tohto roka. Na konci júna aj prešiel parlamentom, podporilo ho 115 zo 140 prítomných poslancov.

„Verím, že aj týmto spôsobom zlepšujeme sociálnu situáciu penzistov v predvianočnom období. Citlivo totiž vnímam ich neraz ťažké životné situácie a, samozrejme, urobím všetko preto, aby sme im aj naďalej pomáhali,“ povedal na margo vyššieho vianočného príspevku šéf rezortu práce Ján Richter.

Hlasovania sa zdržali poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) a niekoľko nezaradených poslancov. SaS považuje vianočný príspevok za nesystémový krok. „Je to len umelé plátanie dlhodobo žalostného stavu a výšky dôchodkov. Vláda by mala robiť všetko pre to, aby sa dôchodky zvyšovali systematicky, a nie takto - jednorazovo plátať niečo, čo dlhodobo zanedbávajú,“ myslí si Natália Blahová zo strany SaS.

Čo by ste mali vedieť o vianočnom príspevku:

nárok majú poberatelia starobného, predčasného, invalidného, sociálneho, vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku,

dôchodca musí mať trvalý pobyt na území Slovenska,

maximálna výška dôchodku je 658,5 eura, vtedy je vianočný príspevok na minimálnej úrovni 13 eur,

nad hranicou dôchodku 658,5 eura je vianočný príspevok 0 eur,

plnú výšku vianočného príspevku získa dôchodca s penziou, ktorá je rovná alebo nižšia ako 210,2 eura,

vianočný príspevok sa počíta podľa vzorcov pri dôchodkoch od 210,2 do 658,5 eura,

ak je dôchodok vyšší ako 210,2 eura a zároveň nižší ako 420,4 eura, tak je vzorec výpočtu 200 - 0,36 x (výška dôchodku - životné minimum),

ak je dôchodok vyšší ako 420,4 eura, tak je vzorec výpočtu 174,52 - 0,36 x (výška dôchodku - životné minimum),

príspevok vypláca automaticky Sociálna poisťovňa, nie je potrebné o neho žiadať,

zmenu vo výške alebo v začatí poberania dôchodku zo zahraničia musíte Sociálnej poisťovni nahlásiť do 30. septembra 2019,

dôchodca môže poberať aj viac dôchodkov, prípadne aj dôchodok zo zahraničia, vtedy sa sumy pre potreby hodnotenia nároku sčítavajú,

vianočný príspevok sa vypláca v decembri,

maximálnu sumu vianočného príspevku dostane zhruba 142-tisíc dôchodcov.

Znenie schváleného zákona počíta s

