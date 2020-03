Vláda zaviedla pre koronavírus daňové prázdniny. Má to ale háčik

13.03.2020, 11:18 | Miroslav Homola | © 2020 News and Media Holding

Aj ministerstvo financií pristúpilo k opatreniam kvôli šíriacemu sa koronavírusu. Všetci daňovníci, ktorí nekomunikujú s Finančnou správou SR elektronicky, môžu podať daňové priznanie o dva mesiace neskôr bez toho, aby to daniarom oznamovali.

Minister financií Ladislav Kamenický a šéfka Finančnej správy Lenka Wittenbergerová v piatok na tlačovej konferencii informovali verejnosť, že v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom bude odložené podávanie daňového priznania.

Výnimka sa bude týkať len daňovníkov, ktorí s finančnou správou nekomunikujú elektronicky a daňové priznanie podávajú v papierovej forme.

Svoje príjmy nemusia priznávať do konca marca. Daňové prázdniny budú zatiaľ platiť do 31. mája tohto roka. Daňovníci nemusia žiadať o odklad ani papierovou formou, daňové priznanie len automaticky podajú najneskôr do konca mája. Daniari toto povolené omeškanie nebudú pokutovať.

Ide prevažne o fyzické osoby-zamestnancov, o niektoré právnické osoby a o takzvaných nepodnikateľov, ktorí majú okrem príjmov zo zamestnania aj iné príjmy ako napríklad z prenájmu. Toto opatrenie sa však nevzťahuje na podnikateľov či živnostníkov, ktorí majú s daniarmi dohodnutú povinnú elektronickú komunikáciu.

Finančná správa momentálne eviduje zhruba 375-tisíc daňovníkov, ktorí ešte budú podávať daňové priznanie v papierovej forme.

Kto môže podať daňové priznanie do 31. mája

V prípade fyzických osôb ide o osoby - nepodnikateľov, ak: majú len príjmy zo zamestnania a z rôznych dôvodov si podávajú daňové priznanie typu A a zároveň nie sú podnikateľmi, ktorí sú

