Vláda zrušila byrokratický nezmysel. Zamestnanci si ľahšie vybavia dane

12.02.2020, 11:00 | Miroslav Homola

Od začiatku tohto roka platí pre firmy a zamestnancov niekoľko noviniek, vďaka ktorým bude daňová a mzdová administratíva o niečo jednoduchšia. Po novom si môžu medzi sebou vymieňať niektoré formality aj elektronicky. Zamestnancom ubudla aj povinnosť každoročne podpisovať vyhlásenia na daňové úľavy.

Zamestnancom už ostáva len niekoľko dní na to, aby požiadali svojho šéfa o ročné zúčtovanie dane. Ak to nestihnú do 17. februára tohto roka, daňové priznanie musia vyplniť a podať svojpomocne. Po novom však môžu okrem iného žiadať o ročné zúčtovanie aj elektronicky.

Firma potom spraví ročné zúčtovanie do konca marca a svojmu zamestnancovi elektronicky pošle aj potvrdenie o jeho vykonaní. Nedeje sa to však automaticky a pre zamestnávateľov nie je elektronická výmena dokladov povinná.

„Ak chce zamestnanec zaslať zamestnávateľovi žiadosť o ročné zúčtovanie dane elektronicky, musí

