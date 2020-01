Vyššie odvody do druhého piliera prinesú dôchodkovým správcom vyššie poplatky

02.01.2020, 14:00 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

Úspory ľudí v druhom pilieri porastú v roku 2020 rýchlejšie. Na osobné dôchodkové účty pôjde totiž väčšia časť mzdy.

Na starobné dôchodkové poistenie smeruje 18 percent z hrubého platu zamestnancov. Živnostníci takisto platia na dôchodkové poistenie 18 percent z vymeriavacieho základu. V prípade, že je niekto zapojený v druhom pilieri, týchto 18 percent sa rozdelí medzi prvý a druhý pilier.

V roku 2019 išlo do druhého piliera 4,75 percenta z dôchodkových odvodov a do prvého piliera 13,25 percenta. V roku 2020 sa tento pomer upraví v prospech druhého piliera, do ktorého tak pôjde 5 percent z odvodov, kým do prvého piliera to bude 13 percent.

Postupné zvyšovanie

Ide o plánovaný proces. Už od roku 2017 sa každoročne zvyšuje odvod do druhého piliera o 0,25 percentuálneho bodu. Pokračovať to bude až do roku

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť