Záporné úroky z vkladov sa blížia. Chystá ich UniCredit

Z nízkych úrokových sadzieb sa tešia predovšetkým dlžníci, ktorým sa vďaka nim zlacňuje splácanie úverov. Naopak sporitelia sú zarmútení. Čoraz viac bánk im dáva nulové alebo takmer nulové úroky. Onedlho sa situácia môže úplne otočiť a sporitelia budú musieť bankám platiť za to, že v nich majú peniaze.

Viacero bánk v Európe pritom už pre veľkých vkladateľov zaviedlo záporné úroky. Podľa agentúry Reuters v súčasnosti pripravuje negatívne sadzby aj talianska UniCredit Bank. Tá plánuje preniesť negatívne úrokové sadzby na vkladateľov, ktorí majú v banke viac ako 100-tisíc eur.

Veľkí vkladatelia majú už teraz problém umiestniť peniaze v bankách

Generálny riaditeľ skupiny UniCredit Jean Pierre Mustier v utorok povedal, že v súčasnosti dokončujú opatrenia v krajinách, v ktorých banka pôsobí, tak aby mohli byť v budúcom roku zavedené.

TREND oslovil aj slovenskú UniCredit Bank. Jej odpoveď do článku doplníme. Ak by však prišiel pokyn z Milána, banka by musela začať od veľkých vkladateľov pýtať peniaze.

