Zastavenie odborných skúšok znamená pre finančných agentov straty

06.04.2020, 16:30 | Ján Beracka | © 2020 News and Media Holding

Finanční sprostredkovatelia už doplácajú na to, že Národná banka Slovenska (NBS) zastavila testovanie agentov. Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) už počíta straty, ktoré sú s týmto rozhodnutím priamo spojené. O celkových stratách zatiaľ agenti nehovoria.

Ochranné opatrenia pred vírusom COVID-19 do istej miery zmrazili trh. Povinnú skúšku nemôžu absolvovať tí agenti, ktorým v týchto dňoch vyprší, no problém majú najmä tí sprostredkovatelia a poradcovia, ktorí by chceli na trh vstúpiť.

„Pozastavili sa však nábory nováčikov, pretože bez odbornej skúšky nemôžu začať podnikať vo finančnom sprostredkovaní. V tomto čase je možné len parciálne plnenie odbornej spôsobilosti absolvovaním osobitného finančného vzdelávania, ktoré vo svoje dištančnej forme pokračuje plynule ďalej, avšak je nepostačujúce pre začatie podnikania osobami, ktoré ešte neboli registrované v registri NBS, respektíve nemajú doklad o platnej odbornej skúške minimálne stredného stupňa odbornej spôsobilosti,“ vysvetľuje generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová.

Problém s tým, že odborné skúšky sú pozastavené, sa netýka viazaných agentov, ktorým stačí základný stupeň odbornej spôsobilosti. V tomto prípade sprostredkovatelia musia absolvovať iba osobitné finančné vzdelávanie a mať minimálne stredné odborné vzdelanie.

Odbornú skúšku potrebuje teda absolútna väčšina finančných agentov a všetci poradcovia. Preto je výpadok citeľný. „Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vykonávala do pozastavenia týždenne približne 250 odborných skúšok,“ spresňuje D. Huttová.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť