Zbytočné nákupy: prečo majú ľudia po sviatkoch prázdny účet

03.01.2019, 10:00 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Míňanie peňazí je obľúbená, jednoduchá a psychicky nenáročná aktivita bežného moderného človeka. V kritických okamihoch, akými sú predovšetkým koncoročné sviatky, sa zvyšuje pravdepodobnosť, že ľudia podľahnú atmosfére a minú viac peňazí, ako plánovali a ako je zdravé.

Nedostatok peňazí v domácnosti v súčasnosti pritom nie je veľkým problémom, ľudia neváhajú míňať aj „cudzie“ peniaze. Koniec roka je spravidla spojený s väčším požičiavaním a zadlžovaním.

Úver na telefón a televízor

Slováci si berú najviac spotrebné úvery práve v predvianočnom období, tvrdí Národná banka Slovenska s tým, že priemerne si ľudia koncom roka prostredníctvom spotrebných úverov požičiavajú do 10-tisíc eur. Najčastejšie si ich berú na kúpu auta, rekonštrukciu a refinancovanie iných úverov.

„Slováci by pri požičiavaní nemali prestreliť svoje schopnosti splácať. Doba životnosti, respektíve využívania produktu by nemala presahovať dobu splatnosti úveru (telefón, televízor, dovolenka). Ľudia by úverom nemali financovať bežnú spotrebu, radšej je potrebné hľadať spôsob, ako ušetriť,“ varuje analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Zdroj: TASR

„Môžeme potvrdiť, že v porovnaní so zvyškom roka je záujem o spotrebné úvery v období od októbra do konca roka spravidla vyšší a klienti čerpajú v tomto období spotrebné úvery v priemernej výške asi osemtisíc

