Zdravotné poistenie po brexite. Bude stačiť na výlet do Londýna karta poistenca?

07.02.2020, 09:00 | Miroslav Homola | © 2020 News and Media Holding

Spojené kráľovstvo na konci januára definitívne opustilo Európsku úniu (EÚ). To zároveň vyvolalo množstvo otázok, ako to bude napríklad s cestovaním do Británie. Do konca tohto roka platí takzvané prechodné obdobie, počas ktorého ostáva zatiaľ všetko po starom. To sa týka napríklad aj európskej kartičky poistenca, ktorá však pri zdravotných ťažkostiach v zahraničí nemusí stačiť.