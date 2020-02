Zisk bánk znovu rástol. Aj vďaka poplatkom

03.02.2020, 18:45 | Peter Csernák | © 2020 News and Media Holding

Úvery bankám už nevynášajú tak ako v minulosti. Napriek tomu sa im podarilo aj vlani mierne navýšiť zisk. Kým rok 2018 banky uzatvorili s čistým ziskom necelých 640 miliónov eur, za vlaňajšok to už bolo vyše 643 miliónov eur. Vyplýva to z neauditovaných výsledkov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).

Nárast zisku o pol percenta banky vysvetľujú predovšetkým jednorazovými vplyvmi, ktoré sa už v budúcnosti nebudú opakovať. Vlani k vyššiemu zisku bankám pomohli predovšetkým dividendy, ktoré zinkasovali od svojich dcérskych spoločností. Kým v roku 2018 predstavovali prijaté dividendy 19 miliónov eur, vlani to bolo 42 miliónov.

K tomuto nárastu prispela predovšetkým ČSOB, ktorá si nechala vyplatiť dividendy z ČSOB Leasingu vo výške 21 miliónov eur. Keďže celkový zisk bánk narástol o vyše tri milióny eur, bez príjmov z tejto spoločnosti by celkový zisk bánk klesol.

Slovenská banková asociácia upozorňuje aj na to, že zisk pred zdanením sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil o 1,5 percenta. Do čistého zisku sa tento pokles nepremietol vďaka tomu, že peňažné domy odviedli na dani menej peňazí. Kým v roku 2018 na dani z príjmov zaplatili 184,5 milióna eur, vlani to bolo 168,5 milióna.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť