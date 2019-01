Život bez drobných centov? Zmenilo by to najmä ceny alkoholu a potravín

30.01.2019, 10:32 | TASR

Slováci by sa dokázali zaobísť bez používania jedno- a dvojcentových mincí. Vyhovovalo by to aj maloobchodu či Národnej banke Slovenska (NBS). Náklady na razbu či spracovanie totiž bežne v krajinách presahujú ich nominálnu hodnotu. Obmedzením používania najmenších mincí by sa však pravdepodobne začali zaokrúhľovať hodnoty nákupov smerom nahor. Celkovo by to však nemalo výrazný vplyv na rodinné rozpočty.