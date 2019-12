Zlato, platina a ďalšie drahé kovy dražejú. Z Ameriky sa stane čistý exportér ropy

17.12.2019, 10:40 | Milan Debnár | © 2019 News and Media Holding

Týždeň v komoditách: Paládium zaznamenalo historický cenový rekord. Dražie však aj zlato aj platina. Rovnako aj ropa a prakticky všetky priemyselné kovy.

Podľa štatistík USA v roku 2011 zosadili z trónu najväčšieho producenta zemného plynu Rusko a v roku 2018 Saudskú Arábiu z pozície svetovej ropnej jednotky. Od budúceho roku sa stanú čistým exportérom ropy.

Ropa dražie

Po dohode o ďalšej redukcii dennej ťažby ropy v krajinách OPEC a v Rusku, vydal kartel správu, podľa ktorej v budúcom roku stúpne dopyt po rope z členských krajín na 29,58 miliónov barelov.

Súčasne energetická agentúra IEA oznámila, že je veľmi pravdepodobné, že USA sa na budúci rok, alebo v roku 2021, stanú čistým ropným exportérom. Prvé náznaky tohto trendu sa objavili v štatistikách USA v septembri, keď USA vyviezli o 89-tisíc barelov ropy viac, ako doviezli. To sa stalo prvýkrát od roku 1973. Pred 10 rokmi USA dovážali o 10 miliónov barelov ropy denne viac ako jej vyviezli.

Podľa IEA ide síce o veľmi dôležitú zmenu, naďalej však budú USA patriť medzi najväčších svetových dovozcov ropy na svet. Nie všetky americké rafinérie sú totiž schopné spracovávať len americkú ropu.

Komodity na svetových burzách (stav k 16. decembru 2019, spotové ceny) Zatváracia úroveň Zmena za ostatných 12 mesiacov (%) USD EUR1 Brent (USD/b) 65,37 11,23 13,18 WTI (USD/b) 60,25 22,46 24,60 Zlato (USD/troy) 1 477,90 19,03 21,11 Striebro (USD/troy) 17,02 16,58 18,61 Meď (USD/t) 6 155,50 0,98 2,75 Hliník (USD/t) 1 763 -9,01 -7,41 Nikel (USD/t) 14 085 28,81 31,06 Olovo (USD/t) 1 873,50 -2,01 -0,30 Zinok (USD/t) 2 269 -12,05 -10,52 Cín (USD/t) 17 180 -11,90 -10,36 1 Prepočet TRENDU podľa aktuálneho kurzu PRAMEŇ: finance.yahoo.com, kitco

Hoci cena ropy v strede minulého týždňa klesla, v nasledujúcich dňoch sa trend obrátil. Podľa odhadov Amerického ropného inštitútu (API) vzrástli zásoby ropy v USA v týždni do 6. decembra o 1,4 milióna na 447 miliónov barelov. Analytici pritom počítali s poklesom zásob, a to o 2,8 milióna barelov.

V závere týždňa ceny citeľne vzrástli a dosiahli najvyššiu hodnotu za takmer tri mesiace. Investori totiž ocenili pokrok pri riešení obchodného sporu medzi USA a Čínou a rozhodujúci výsledok parlamentných volieb vo Veľkej Británii.

Washington a Peking v piatok oznámili, že dosiahli prvú fázu obchodnej dohody, ktorá povedie k zníženiu niektorých amerických ciel na čínsky tovar výmenou za zvýšenie importu amerických agroproduktov do Číny.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári zdražel na 64,93 dolárov za barel. Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila na 59,80 USD/barel.

Oba kontrakty tak dosiahli najvyššiu cenu od 16. septembra a za celý týždeň ich ceny stúpli o viac ako jedno percento.

ZlatoZdroj: TASR / AP

Paládium žiari

Paládium sa prehuplo cez hranicu 1 900 dolárov za troyskú uncu a v súčasnosti sa obchoduje už za viac než 1971 dolárov za uncu. Rovnaké množstvo zlata stojí 1 477,90 dolárov a platiny „len“ 933 dolárov. Dlhodobo bola pritom platina vždy drahšia ako paládium, ktoré sa používa najmä v katalyzátoroch výfukových plynov v spaľovacích motoroch. Hoci je pravda, dražie aj platina.

Dôvodom takéhoto vývoja na trhu s paládiom je situácia v Juhoafrickej republike, kde majú ťažobné spoločnosti problémy s výpadkom elektrického prúdu a pozastavujú ťažbu. V krajine sú totiž záplavy. Voda premočila napríklad uhlie, a kvôli tomu museli odstaviť niektoré tepelné elektrárne. JAR je pritom najväčší svetový producent platiny a svetovou dvojkou v produkcii paládia.

Cena paládia rastie na spotovom trhu už 14 dní za sebou, čo je najdlhšia séria od polovice roka 2014.

O zlato bude záujem

Rok 2019 sa do histórie zlata môže zapísať ako rok s najväčším ročným posunom od roku 2010. Pomohla mu obchodná vojna medzi USA a Čínou, uvoľnenejšia menová politika v takmer všetkých ekonomicky vyspelými krajinami aj neutíchajúce nákupy žltého kovu zo strany centrálnych bánk.

Na spotovom trhu je zlato v súčasnosti o 14 percent drahšie ako na termínovanom a ak sa trend udrží, znamenalo by to tretí ročný nárast za posledné štyri roky. Jedinou výnimkou bol pokles o 1,6 percenta v roku 2018). Tento rok v septembri sa zlato vyšplhalo až na hodnotu 1 557,11 dolárov za troyskú uncu, čo bolo najvyššie od roku 2013.

Zlato v roku 2020

Ani v budúcom roku sa globálne podmienky pravdepodobne veľmi nezmenia. V centre ostane geopolitika a hospodárske riziká. V novembri si budú v USA voliť nového prezidenta, pričom názory na obchodnú vojnu toho súčasného sa menia prakticky každý deň.

Kým zlato z pokračujúcej obchodnej vojny profitovalo, americké akcie a ďalšie rizikovejšie aktíva posilňujú na základe vidiny v normalizácii vzťahov. Ak by na budúci rok došlo k hospodárskemu útlmu, akcie budú klesať a Fed pravdepodobne obnoví znižovanie úrokových sadzieb. To by podľa analytikov z BNP Paribas podporilo zlato spolu s očakávaným oslabovaním dolára a opatreniami orientovanými na kontrolovanú infláciu.

Zdroj: TASR / AP

Podľa Goldman Sachs je dôvod na držanie zlata však aj iný. Argumentujú dopytom zo strany centrálnych bánk. Pohlcujú pätinu svetovej ponuky, čo by mohlo naznačovať odklon od dolára. „Zlato budem mať rád viac než dlhopisy, pretože dlhopisy neodrážajú túto de-dolarizáciu,“ cituje agentúra Bloomberg Jeffa Curieho z Goldman Sachs.

Banka podľa neho stále vidí v zlate potenciál a obavy z konca hospodárskeho cyklu a väčšia politická neistota pravdepodobne podnietia investičný dopyt.

Americká sója v Číne

Podľa čínskych aj amerických štatistík v septembri a októbri stúpol dovoz sóje do Číny 13-násobne oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Ako uviedla čínska colná správa, len v samotnom novembri stúpol o 53,9 percenta na 8,278 milióna ton.

Faktom však tiež je, že export sóje z USA do Číny prudko klesol v druhej polovici vlaňajška po tom, čo Peking zaviedol odvetné clá za americké sadzby na čínsky import. To znamená, že porovnávací základ je nízky.

Výsledkom je, že sa všetky čínske nákupy sójových bôbov z USA v tomto roku uskutočnili prostredníctvom osobitných opatrení, mimo bežných obchodných kanálov, pretože inak by podliehali odvetným clám vo výške približne 30 percent.

Podľa údajov čínskej colnej správy pritom čínsky export do USA v novembri klesol o 23 percent, ale zároveň import vzrástol o 2,7 percenta, čo bolo jeho prvé zvýšenie od augusta 2018.