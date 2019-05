Adidas nestíha uspokojiť rastúci dopyt. I tak sa mu darí nad očakávania

07.05.2019, 12:07 | Marek Legéň | © 2019 News and Media Holding

Nemecká značka športového oblečenia a obuvi Adidas zápasí s problémami v dodávateľskom reťazci. Nedokáže dodať do obchodov dostatok tovaru, aby pokryla rastúci dopyt po jej produktoch. Firma napriek tomu odštartovala rok v dobrej forme. Zisk v prvom štvrťroku prekonal očakávania a tržby napriek ťažkostiam s dodávkami výrobkov stúpli.

Adidas priznáva, že pre problémy so zásobovaním nestíha uspokojiť prudký rast dopytu po jeho produktoch v strednej cenovej kategórii, píše portál Cnn.com. Ťažkosti sa dotýkajú najmä severnej Ameriky. Zádrhy oklieštili rast predaja v prvom kvartáli bez vplyvu zmien výmenných kurzov na štyri percentá.

„Sme v situácii, keď dopyt prevyšuje ponuku, no stále je to lepšie, ako keby sme boli v obrátenom garde,“ cituje portál Cnbc.com výkonného šéfa Adidasu Kaspera Rorsteda.

Firma neposkytla detailné informácie k ťažkostiam so zásobovaním. V správe o vývoji biznisu v prvom kvartáli ani neuvádza, ktorých produktov sa týkajú. S problémom sa snaží popasovať aj tak, že sa viac spolieha na leteckú dopravu tovaru, čo však tlačí na rast logistických nákladov. Podľa K. Rorsteda by sa situácia mala zlepšiť do konca roka.

Silný online predaj

Investorov potešili výsledky Adidasu v prvých troch mesiacoch roka 2019.

