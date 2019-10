Airbus je v pozore kvôli motorom v jeho lietadlách. Strašiakom je osud Boeingu

17.10.2019, 15:00 | Ján Meľuch | © 2019 News and Media Holding

Európsky výrobca lietadiel je v neistote. Švajčiarske aerolínie Swiss nariadili mimoriadnu inšpekciu celej svojej flotily Airbusov A220. Dôvodom sú problémy s motormi. Dvojmotorové lietadlá A220 sa pritom stali medzi dopravcami populárnymi. Airbus ich dodal už 90 a objednávky má na ďalších približne 500 kusov.

Všetko to začalo 25. júla 2019. Let LX348 zo Ženevy do Londýna zaznamenal počas letu výpadok jedného z motorov a musel mimoriadne pristávať v Paríži. V polovici septembra sa podobný scenár opakoval počas letu LX358. Vtedy muselo lietadlo smerujúce do Londýna pre výpadok motora vrátiť do Ženevy. Treticu uzatvoril 15. októbra let LX359 z Londýna do Ženevy, ktorý musel pre výpadok motora pristávať v Paríži.

Všetky tri prípady mali spoločného menovateľa. Bol ním nízkotlakový kompresor,

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť