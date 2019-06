Airbus ťaží z tragédie Boeingu, dostal veľké objednávky

21.06.2019, 14:07 | TASR

Airbus, európsky výrobca dopravných lietadiel, aktuálne ťaží z krízy, do ktorej sa dostal jeho hlavný konkurent, americký Boeing. Do štvrtkového poludnia získal na výstave v Le Bourget objednávky a prísľuby na 383 strojov. Bolo to o takmer sto lietadiel viac, než uviedol Boeing.