Aj slovenské remeslo si už našlo Amazon

Je to ako ideálny podnikateľský príbeh. Kedysi žil umný remeselník, ktorý odovzdal svoje remeslo ďalšej generácii, ten ďalšej a ďalšej… až kým zástupca tej najmladšej nezačal rodinné skúsenosti predávať do sveta cez Amazon. Ono to však nie je rozprávka, ale fakt.

06.12.2019, 09:00 | We know How

Ak by ste sa v roku 1929 dostali do malej dediny Buková pri Trnave a spýtali by ste sa na umeleckého stolára Ambróza Škrabáka, ukázali by vám dielňu, v ktorej vznikal nábytok, skrine, stoly, ale aj drevorezby či oltár. Ak sa o deväťdesiat rokov neskôr, čiže v roku 2019 spýtate na rodinu drevára Škrabáka, takisto vám ukážu dielňu, kde vzniká nábytok či rôzne drevené doplnky. Ibaže už tam nie je ani tak veľmi počuť zvuk kladiva či dláta, ale CNC stroje a rôzne brúsky. No tradícia pretrvala. Rozdiel je aj v tom, že každý deň sa v dielni zastaví kuriér medzinárodnej firmy, ktorý vyzdvihne balíky a zabezpečí ich presun k zákazníkom po celom svete.

Dnes sa o dielňu starajú otec a syn Škrabákovci. Hoci každý sedí niekde inde. Jeden, ten starší, je stále v Bukovej, druhý býva v Bratislave. S vtipom vravia, že ani nemajú čas sa pohádať, keď sú stále niekde inde. Obaja však rozvíjajú rodinnú firmu Bixard, hoci syn to rieši len mimo svojej hlavnej, programátorskej práce. Dôležité však je, že vďaka tejto generačnej spolupráci sa im podarilo rozbehnúť úspešný predaj v Amazone.

Ako sa predáva do sveta

„Najväčší záujem o naše drevené doplnky je z Nemecka, potom zo Spojeného kráľovstva a z Talianska,“ vyratúva Erik Škrabák. Je to práve on, kto sa stará o agendu na Amazone. Ale vraj to nezaberie veľa času.

„Na začiatku to bolo hektické, bolo treba nafotiť produkty, spraviť prototyp, to bol tiež pokus-omyl. Ale čo sa týka Amazonu, zaregistrovať sa bolo to najmenej. Zložitejšie bolo potom spraviť fotky, texty pod ne, inzeráty, to nám trvalo pár mesiacov. Ale čistý čas, ktorý sme investovali do Amazonu, bol minimálny.“

Syn rieši objednávky, správu produktov a komunikáciu so zákazníkmi. Otec zas zabezpečuje výrobu. „Každý deň príde k nám kuriér, ani mu už nevoláme, vždy vie, že tu tri, štyri balíky nájde. Príde objednávka, len sa vytlačí štítok, komu to ide, a posiela sa,“ hovorí Miroslav Škrabák.

Firmu stále živí predaj nábytku na mieru, ale tržby z Amazonu sa pomaly doťahujú a v najbližších rokoch by ich mali predbehnúť. Amazon vraj pre drevársku firmu z malej dediny predstavuje istotu. Pretože objednávky na nábytok raz sú, potom zas nie. Ale objednávky z celého sveta prichádzajú stále.

Vychádzajú z tradície

A ako sa vlastne firma z Bukovej dostane k zákazníkom z Nemecka či zo Spojeného kráľovstva? Náhodou. „Prišiel som v roku 2014 do Nemecka za prácou ako programátor. Tam som zistil, že je veľmi populárne nakupovať cez Amazon,“ vysvetľuje Erik Škrabák. „Tak som dostal nápad, že chcem predávať na Amazone niečo vlastné, čo by som vyrobil. Začali sme experimentovať, vytvorili sme prvý produkt, organizér na kľúče z karbónového vlákna. Výrobný proces bol veľmi komplikovaný a po vypredaní zásob sme výrobu zastavili. Potom prišiel otec s nápadom – že by sme mohli oživiť výrobu doplnkov z dreva, pretože v nej máme tradíciu, skúsenosti aj technológie. Tak sme poslali na Amazon prvý inzerát, po troch týždňoch prišla prvá objednávka a doteraz sa stále objednáva.“

Napriek tomu, že si zabezpečujú logistiku cez kuriéra sami, podarilo sa im vo svojej kategórii dostať na popredné miesto v Amazone. Je to vďaka tomu, že mali pozitívne recenzie, zákazníci boli s tovarom spokojní, a tak v produktovom rebríčku predbehli mnohé svetové firmy. Do budúcnosti však chcú využiť aj možnosť uskladniť tovar v Amazone a nechať celú logistiku na ňom. Pretože firmy, ktoré predaj riešia týmto spôsobom, Amazon uprednostňuje vo vyhľadávaní, čím sa aj pre malú drevársku firmu otvára ešte širšia perspektíva rastu do sveta.

